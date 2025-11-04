Loiola apuesta por la eficiencia Energética para crear viviendas saludables y confortables

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:31 Compartir

Con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos, la promotora guipuzcoana Loiola avanza en su compromiso con la eficiencia energética para ofrecer soluciones innovadoras y de calidad y crear viviendas sostenibles, saludables y confortables. Ejemplo de esta estrategia es su nueva promoción en el barrio del Antiguo-Infierno, cuyos trabajos de urbanización ya han arrancado.

Se trata de 135 nuevas viviendas, de 1, 2 y 3 dormitorios, en los que la eficiencia y la sostenibilidad son pilares fundamentales del proyecto. El proyecto residencial, denominado Zeruene, comprende dos bloques de 8 y 13 alturas, que cuentan con sistema de aerotermia, instalación fotovoltaica, suelo radiante, iluminación led, ventilación de doble flujo y preinstalación de cargadores para vehículos eléctricos.

La aerotermia es actualmente uno de los sistemas más eficientes y renovables en el mercado inmobiliario. Es un novedoso sistema que cubre el 100 % de la producción de agua caliente y calefacción, mediante electricidad y el aprovechamiento de la energía del aire exterior. De esta forma, se consigue un sistema de alto rendimiento, que implica reducciones energéticas, de emisiones de CO2 y económicas de hasta el 35 % en consumo con respecto a los sistemas tradicionales. Además, ambos bloques incorporan paneles fotovoltaicos para generar electricidad a partir de luz solar y suministrar energía gratuita al sistema de aerotermia.

Otro de los sistemas de eficiencia energética que incorpora el proyecto es el suelo radiante, un sistema 'invisible' de calefacción mediante agua que aporta gran confort y un ambiente saludable al distribuir el calor de una forma homogénea. Además, optimiza los espacios en la vivienda, ya que no hay elementos como pueden ser los radiadores y favorece la libertad en el diseño.

Ampliar

Calificación energética A

El sistema de ventilación de doble flujo con recuperación de calor es el sistema de ventilación más eficiente del mercado, que favorece entornos saludables y con un elevado grado de confort. Funciona aportando aire exterior con calidad de oxígeno y extrayendo el aire viciado del interior de la vivienda sin apenas pérdidas energéticas. Mediante el ventilador con recuperación de calor, se consigue aire de gran calidad a una temperatura adecuada para el interior de la vivienda.

Además, cuenta con iluminación led, con control de presencia en las zonas comunes, así como la preinstalación en los dos sótanos de garaje del servicio a los cargadores de vehículos eléctricos. Fruto de este sistema integral de eficiencia energética, la calificación de la promoción es A, el máximo de la escala de calificación desde el punto de vista energético y de emisiones de CO2.

En este nuevo proyecto de Loiola, que supone una nueva vida para el barrio del Antiguo-Infierno, destacan las terrazas de más 15 metros cuadrados con vistas a los montes Igeldo, Urgull y Ulia y al pulmón de Pagola y la avenida de Tolosa, entrada verde a la ciudad. Se trata de un diseño único del estudio de la prestigiosa arquitecta donostiarra Izaskun Larzabal, que configurará Zeruene en un nuevo icono arquitectónico residencial en Donostia-San Sebastián.

Loiola

www.loiola.com