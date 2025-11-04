Martes, 4 de noviembre 2025, 09:39 Compartir

¿Cuál es la aportación de CIDETEC al sector del almacenamiento de energía?

En CIDETEC, a través de nuestro centro CIDETEC Energy Storage, somos líderes a nivel europeo en tecnología de baterías, aportando más de 25 años de experiencia. Con más de 150 especialistas dedicados al desarrollo de nuevas soluciones de almacenamiento de energía, recientemente nos hemos trasladado a unas nuevas instalaciones de vanguardia ubicadas en Eskuzaitzeta, con 10.000 m2 en los que somos capaces de desarrollar tecnología desde los materiales hasta la ingeniería de las baterías, trabajando estrechamente con los principales productores fabricantes y usuarios.

¿Cuáles son los sectores que más demandan este tipo de baterías? La automoción parece claro que tiene que ser uno de ellos…

No es ningún secreto que automoción, como sector tractor a nivel europeo, nacional y vasco, es un gran demandante de tecnología y servicios avanzados en el ámbito de las baterías y la electrificación.

Pero no es el único ni mucho menos. Una aplicación, reforzada tras el gran apagón registrado en la península ibérica a finales de abril, es el almacenamiento de energía estacionario asociado a plantas de generación renovable, tanto en sistemas aislados como conectados a la red, que está llamado a desempeñar un papel cada vez más relevante en los próximos años.

«El almacenamiento de energía estacionario vinculado a plantas de Energía renovable está llamado a desempeñar un papel creciente en los próximos años»

¿Con qué mercados trabaja CIDETEC en este sector? ¿Cómo prevén que evolucione el mercado?

En el ámbito de los sistemas de almacenamiento estacionarios -también llamados BESS por sus siglas en inglés-, CIDETEC Energy Storage ofrece soluciones en tecnologías de baterías Li-ion para proyectos BESS 'utility-scale' conectados a la red, orientados al mercado eléctrico ibérico y a la provisión de servicios de red. Su propuesta para la industria abarca: análisis y modelización de mercados eléctricos, algoritmos óptimos de operación para maximizar rentabilidad, gemelos digitales de baterías, herramienta de análisis de datos reales y estimación del consumo auxiliar del BESS. Como decíamos, este sector está en auge y requerirá un aumento de los recursos dedicados a ofrecer soluciones, para lo que CIDETEC está preparado.

Seguridad y rendimiento son dos prioridades. ¿También las suyas?

Tanto el sector de las renovables con almacenamiento como el de la electromovilidad coinciden en esas prioridades, a las que cabría sumar otras como coste y sostenibilidad En definitiva, es lo que el mercado demanda: baterías asequibles, con buenas prestaciones, larga vida y seguras. Y cada vez resulta más relevante que estas soluciones sean circulares y sostenibles, priorizando la reciclabilidad como un aspecto esencial tanto por su impacto medioambiental como por su importancia para la seguridad energética y estratégica. Lo demanda el mercado como decimos, pero también las últimas regulaciones europeas.

En los últimos años CIDETEC ha dado lugar a varias spin-off, ¿a qué obedece la estrategia?

CIDETEC Energy Storage viene trabajando en baterías desde sus inicios hace más de 25 años, con especial intensidad en los últimos 15 años. Como resultado de esta trayectoria hemos acumulado un conocimiento que a través de las spin-offs se ha trasladado de manera directa a la industria, aportando soluciones y generando empleo de calidad en Gipuzkoa y en Euskadi. De este modo, se ha implementado la actividad de transferencia tecnológica que venimos y seguimos realizando con empresas ya establecidas. En esta línea hemos lanzado y participamos en un total de cuatro iniciativas que pivotan alrededor de tecnologías propias de CIDETEC: CIDEcell, OBS -Optimised Battery Systems, LANZO y KUDEBATT. Se dedican a sectores complementarios tan variados como la fabricación de celdas, componentes para baterías, baterías para satélites y el reciclaje de baterías, respectivamente.

CIDETEC colabora en varias iniciativas promovidas por la Diputación de Gipuzkoa. ¿Cuáles son y qué impacto tienen en el tejido industrial más cercano?

CIDETEC hace gala de un especial arraigo con Gipuzkoa y con la industria local. De hecho, nuestras nuevas instalaciones se ubican en el Polo Mubil de Electromovilidad, una iniciativa del Departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos de la Diputación. En el propio MUBIL Center ubicado en el polo al que da nombre, tenemos desplegado nuestro Laboratorio de Ensayos de Baterías, uno de los más grandes de Europa, a disposición de nuestras empresas.

Por otra parte, colaboramos con el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación de Gipuzkoa en varios frentes, entre los que cabe destacar la dinamización de ZIRKULAR BAT, un punto de encuentro de empresas y otras organizaciones que tiene por objetivo dinamizar y promover las oportunidades que brinda la nueva economía circular de las baterías a la industria guipuzcoana y territorios limítrofes. Dentro de las actividades que realizamos, destaca la organización de unas jornadas internacionales en el mes de junio donde atraemos a expertos internacionales en reciclaje y circularidad de baterías, promoviendo interacciones de alto valor añadido con los actores locales.

Cidetec energy storage

Eskuzaitzeta Industrialdea Oianguren, 5 (Zubieta)

Donostia-San Sebastián

943 30 90 22

www.cidetec.es