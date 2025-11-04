Líder en la electrificación: innovación para la sostenibilidad global

Energía sostenible. Es el objetivo de Ingeteam, que trabaja para liderar la transformación energética global.

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:26 Compartir

Tras más ocho décadas de trayectoria, la innovación tecnológica, la sostenibilidad y el arraigo local son algunas de las claves del éxito de Ingeteam para transformar el modelo energético global y promover un mundo más limpio, eficiente y sostenible

Con más de 85 años de historia en el sector eléctrico y más de medio siglo de experiencia en electrónica de potencia y electrónica de control, Ingeteam se ha consolidado como un referente internacional en la electrificación de la sociedad. Diseña y fabrica su tecnología impulsando un modelo industrial innovador y sostenible que contribuye a la transición energética y la descarbonización global.

Presente en los cinco continentes y con más de 3.600 profesionales repartidos en 15 países, Ingeteam combina su legado técnico con una constante apuesta por la innovación. Su liderazgo en energías renovables, almacenamiento de energía, movilidad eléctrica, electrificación de transporte marítimo y ferroviario, e hidrógeno verde, entre otros, la sitúa como un actor clave en el cambio hacia un futuro más limpio.

Ingeteam defiende la electrificación como la vía imprescindible para reducir las emisiones y avanzar hacia una sociedad libre de carbono. Su trabajo abarca toda la cadena de valor: generación de energía limpia, almacenamiento, distribución, transmisión y consumo eficiente.

Desarrolla soluciones que impulsan el uso de fuentes renovables -como la eólica, la solar o la hidroeléctrica- y promueve la electrificación en sectores estratégicos como el transporte marítimo, ferroviario o pesado por carretera.

Bajo la marca Indar, impulsa soluciones que combinan innovación tecnológica, sostenibilidad y arraigo local para transformar el modelo energético global.

En Beasain, corazón industrial de Gipuzkoa, la tecnología de Ingeteam cobra forma. Desde sus talleres y líneas de montaje parten equipos que hoy operan en los cinco continentes, impulsando la electrificación de la sociedad y la transición hacia un modelo energético más sostenible. Con más de un millar de profesionales y una sólida base de conocimiento, las instalaciones de Beasain son uno de los grandes centros de desarrollo tecnológico de la compañía, junto con Segorbe (Castellón) y Milwaukee (EE. UU.).

Allí, la innovación y el arraigo territorial conviven de manera natural. Ingeteam ha sabido combinar su vocación global con una fuerte conexión local, demostrando que la industria guipuzcoana puede liderar la transformación energética mundial sin perder su esencia.

La flexibilidad como clave Del futuro energético

El incremento del consumo eléctrico global, impulsado por la digitalización y la expansión de los centros de datos, ha multiplicado la necesidad de contar con sistemas de generación más flexibles. Desde Beasain, se desarrollan generadores síncronos acoplados a motores de combustión interna y a turbinas de gas o vapor, soluciones capaces de garantizar la estabilidad de la red eléctrica y complementar la intermitencia de las fuentes renovables.

Estas tecnologías, que combinan robustez, fiabilidad y eficiencia, resultan esenciales en un escenario donde la diversificación de fuentes energéticas y la seguridad del suministro son ya una prioridad estratégica a escala global.

Del agua como recurso al agua como desafío

Si algo caracteriza el trabajo de Ingeteam en Beasain es su visión integral. Bajo el concepto 'Wire to Water', la compañía diseña sistemas completos de bombeo y gestión del agua que integran bombas y motores sumergibles, convertidores de frecuencia y automatización inteligente. Estas soluciones están presentes en sectores tan diversos como la potabilización, la desalación, la irrigación o la minería, además de en plataformas 'offshore' y sistemas de aguas residuales.

Entre sus hitos, cabe destacar el proyecto de Las Vegas, donde garantizó el abastecimiento de agua potable a más de dos millones de personas en plena sequía del lago Mead.

Energía hidroeléctrica y almacenamiento: El binomio del equilibrio

La energía hidroeléctrica vive un nuevo auge gracias a la modernización de centrales y la implantación de sistemas de bombeo reversible. En este contexto, Ingeteam diseña y fabrica desde Beasain generadores, equipos eléctricos y sistemas de control y automatización adaptados a las necesidades de cada instalación. Uno de los proyectos más emblemáticos es el bombeo reversible de Valdecañas (Cáceres), reconocido en los premios RENMAD 2025 como Proyecto de Almacenamiento del Año. En él, la compañía suministró un sistema híbrido de arranque que permite almacenar y liberar energía renovable con una capacidad equivalente al consumo anual de más de 145.000 personas.

Ampliar Instalaciones. Ingeteam cuenta con unas amplias instalaciones en Beasain.

La fuerza del viento y La estabilidad de la red

Ingeteam es uno de los tres principales fabricantes independientes occidentales de generadores eólicos, con cerca de 84 GW instalados en todo el mundo. Desde Beasain y Milwaukee, produce los equipos que impulsan miles de aerogeneradores, consolidando su liderazgo en el sector. Aunque el ritmo de nuevos parques se ha estabilizado, la repotenciación y los servicios de mantenimiento ganan peso como motor de crecimiento.

A la vez, la compañía avanza en el desarrollo de soluciones FACTS (Flexible AC Transmission Systems). Estas tecnologías, que incluyen compensadores síncronos e híbridos con Statcom, se fabrican también en Beasain y permiten dotar a la red eléctrica de robustez, inercia y control de tensión, facilitando la integración de energías renovables.

Innovación marina: propulsión Limpia para los océanos

El mar es otro de los escenarios donde la tecnología de Ingeteam demuestra su potencial. Desde Beasain se fabrican motores y generadores que propulsan buques diésel- eléctricos, híbridos o totalmente eléctricos, garantizando un rendimiento óptimo, bajo nivel sonoro y respeto medioambiental.

Más de 900 embarcaciones en todo el mundo navegan con tecnología Ingeteam, entre ellas el crucero Wonder of the Seas, el mayor del mundo, y el superyate Luminara, de The Ritz-Carlton Yacht Collection, propulsado con gas natural licuado (GNL). Proyectos que confirman la posición de la compañía como referente en propulsión eléctrica marina y en soluciones para una navegación más sostenible.

Compromiso con gipuzkoa y las nuevas generaciones

Más allá de su dimensión internacional, Ingeteam mantiene un firme compromiso con Gipuzkoa y su entorno, actuando como motor industrial y generador de empleo de calidad. Desde Beasain, impulsa soluciones que combinan innovación tecnológica, sostenibilidad y arraigo territorial, convirtiéndose en ejemplo de cómo una empresa local puede liderar la transformación energética global.

El futuro de Ingeteam pasa por seguir avanzando en la electrificación de la sociedad, demostrando que la tecnología y la sostenibilidad pueden ir de la mano. Con una sólida base de conocimiento y una mirada puesta en los retos del mañana, la compañía continúa su camino hacia un mundo más limpio, eficiente y sostenible.

Ingeteam

www.ingeteam.com