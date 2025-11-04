Jon Alba Aislamientos: confort, ahorro y sostenibilidad con aislamientos térmicos

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:31 Compartir

Su filosofía es clara: soluciones sostenibles, sin obras y en un solo día. Gracias a materiales como la celulosa, la lana de roca, el corcho natural o proyectado y el aislamiento insuflado, logra intervenir de forma rápida y limpia, sin molestias ni grandes reformas.

El resultado se nota enseguida: temperaturas estables todo el año, menos ruidos y hasta un 60 % de ahorro energético en las viviendas con peor aislamiento. Una inversión inteligente que se amortiza en pocos años y mejora el bienestar diario.

Confort térmico y acústico: bienestar todo el año

Los sistemas de Jon Alba Aislamientos eliminan las zonas frías o calientes del hogar, manteniendo una temperatura interior constante tanto en invierno como en verano. Además, muchos de los materiales empleados actúan también como aislantes acústicos, reduciendo el ruido exterior y favoreciendo un descanso más profundo y una mayor sensación de tranquilidad. Porque la eficiencia energética no solo se nota en la factura, sino también en la calidad de vida.

Materiales ecológicos, resultados duraderos

Todos los materiales con los que trabaja Jon Alba son respetuosos con el medioambiente y contribuyen a reducir la huella de carbono. La lana de roca, por ejemplo, aporta además una excelente resistencia al fuego, ofreciendo una protección pasiva ante incendios. Estas intervenciones, además de mejorar la durabilidad de los edificios, reducen el riesgo de condensaciones y mohos, favoreciendo un aire interior más saludable. También permiten mejorar la calificación energética de la vivienda, algo que incrementa su valor y facilita el acceso a subvenciones o programas de rehabilitación.

Una inversión inteligente

El proceso comienza con una visita técnica y un diagnóstico personalizado. A partir de ahí, Jon Alba te asesora sobre el aislante más adecuado para tu vivienda, el tiempo de ejecución y el impacto estimado en consumo energético. La empresa ofrece garantía total, mantenimiento si es necesario y te orienta sobre ayudas y subvenciones disponibles para minimizar la inversión inicial. En definitiva, si buscas ahorrar energía, ganar confort y cuidar el planeta, Jon Alba Aislamientos es tu aliado ideal.

Jon Alba aislamientos

Portal de Gamarra 54 pab.6 Vitoria-Gasteiz

606 862 787 - 945 36 42 41

www.jonalbaaislamientos.com