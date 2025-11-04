Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aliado. Enerty firmó un acuerdo para dar servicio a Hostelería Gipuzkoa.
Enerty asesores

Enerty Asesores: energía inteligente desde 2009

Enerty Asesores ayuda a las empresas a entender y optimizar la energía a través de estrategia y gestión de contratos de gas y electricidad para pymes e industrias

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:30

Enerty Asesores nació en 2009 con una idea clara: ayudar a las empresas a entender y optimizar algo tan esencial como la energía. Desde entonces, esta consultora con sede en el País Vasco se ha consolidado como un referente en la estrategia y gestión de contratos de electricidad y gas, acompañando a pymes e industrias en un mercado cada vez más complejo y cambiante.

Su labor va mucho más allá de la simple comparativa de precios. Enerty realiza un análisis técnico y económico exhaustivo de cada punto de suministro, define una estrategia de compra adaptada al perfil de consumo de cada cliente y gestiona de forma integral los contratos de energía. Además, incorpora sistemas de telemedida y monitorización que permiten conocer en tiempo real los hábitos energéticos y detectar oportunidades de ahorro.

El compromiso con la eficiencia energética ha llevado a la empresa a desarrollar un departamento especializado en proyectos de autoconsumo, almacenamiento y arbitraje energético, áreas llamadas a transformar el panorama industrial de Euskadi. Enerty diseña e impulsa soluciones que permiten a las empresas generar su propia energía, optimizar su uso y reducir su dependencia de la red.

El contexto actual, con el EVE (Ente Vasco de la Energía) incentivando de forma activa estas iniciativas, marca un momento excepcional para dar el paso hacia la transición energética. Enerty se posiciona así como un aliado estratégico para las compañías que buscan combinar sostenibilidad, ahorro y autonomía energética.

Con más de quince años de experiencia y una visión cooperativa del sector, Enerty Asesores sigue fi el a su propósito original: poner la inteligencia al servicio de la energía y de las personas que la utilizan.

Enerty asesores

Astigarragako bidea, 4 (Oficina 68) Oiartzun

943 44 20 38 - 666 860 052

www.enerty.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  3. 3

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  4. 4 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  5. 5 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  6. 6

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  7. 7 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  8. 8 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  9. 9 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  10. 10 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Enerty Asesores: energía inteligente desde 2009

Enerty Asesores: energía inteligente desde 2009