Eficiencia y sostenibilidad: predicando con el ejemplo

Euskabea es una empresa que ofrece soluciones completas y parciales para instalaciones eléctricas y de control

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:48

Lo hace desde la asunción de los objetivos y retos del cliente para adaptarse a sus requisitos. Lleva a cabo instalaciones eléctricas, ofreciendo medios técnicos y organizativos, así como la automatización, el control y el mantenimiento de los productos que instala.

Su máxima es la de poner al servicio del cliente siempre proyectos personalizados, apostando por el autoconsumo y la eficiencia energética. Para ello propone soluciones de ingeniería avanzada y la integración de soluciones globales para empresas de todo tipo con un acompañamiento de principio a fin.

Amplia cartera de productos y servicios

Entre su cartera de productos y servicios están las instalaciones eléctricas, los cuadros eléctricos, la automatización y el control, la operación y mantenimiento con soluciones personalizadas sobre autoconsumo y eficiencia energética, la ingeniería avanzada o integración de soluciones globales. Euskabea aplica e integra esta cartera de servicios en empresas de diversos sectores: desde la movilidad y el transporte hasta las energías renovables, la automoción, el sector del agua (desaladoras, depuradoras, abastecimiento o fuentes) y el naval. el sector del agua (desaladoras, depuradoras, abastecimiento o fuentes) y el naval.

Precisamente para ese sector naval y portuario Euskabea ha diseñado SMC, una plataforma inteligente que gestiona de forma autónoma y eficiente la conexión de los barcos a la red eléctrica del puerto, optimizando la infraestructura eléctrica y minimizando el impacto ambiental de las embarcaciones.

Industria 4.0

La industria 4.0 es la industria del análisis, la inteligencia y la predicción. Es pasar de los datos a la información relevante para una mejor toma de decisiones. Euskabea cuenta con plataforma propia para el desarrollo de proyectos 4.0. Colabora activamente con proveedores y centros tecnológicos para ofrecer soluciones concretas y sencillas a nuestros clientes, maximizando el retorno de la inversión.

En definitiva, sea en el sector que sea, la innovación está en el centro de los valores de Euskabea. Es su respuesta a un mercado que premia la evolución y que les diferencia en el presente pero, sobre todo, les posiciona para el futuro.

Euskabea

Polígono Borda Berri, C3Andoain

943 30 05 00

www.euskabea.com

