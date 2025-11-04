Echemar: avanzar no es solo cuestión de velocidad

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:30 Compartir

Echemar nació hace más de 50 años como una empresa familiar y hoy en día se ha convertido en un referente en el transporte de mercancías por carretera, tanto a nivel nacional como internacional. Con una flota de más de 300 camiones, es una de las mayores empresas de transporte de Euskadi. Al margen de ofrecer un servicio serio y eficaz, uno de los valores diferenciales de esta empresa guipuzcoana está precisamente en la sostenibilidad y en su constante búsqueda por desarrollar su actividad con el menor perjuicio posible para el entorno.

En Echemar han sabido entender que avanzar no es solo cuestión de velocidad y por eso está demostrando que una empresa de transporte puede ser también un referente en sostenibilidad.

El último proyecto en el que está embarcado junto a la multinacional francesa Michelin habla por sí solo del compromiso de la empresa con la sostenibilidad. Echemar se ha convertido en un socio estratégico de la política medioambiental del fabricante de neumáticos. Como pionero en camiones 100 % eléctricos, Echemar está ayudando a Michelin en la descarbonización de su red de transporte. Las dos empresas llevan décadas trabajando juntas y tanto en la fábrica de Gasteiz como en la de Lasarte-Oria, Echemar suma su apuesta por la reducción de la huella de carbono en el transporte a la de Michelin, poniendo a disposición de la empresa gala camiones eléctricos.

La decidida apuesta de Echemar por un transporte sostenible comenzó hace más de 15 años

Ampliar Flota sostenible. Camiones de Echemar en las instalaciones de la empresa.

El caso de este acuerdo con la multinacional francesa ahonda en el firme propósito de la empresa de externalizar su compromiso con la sostenibilidad y de no limitarlo a una política interna. Es la confirmación de que Echemar puede ser el mejor aliado de quien pretenda aplicar una reducción de la huella de carbono en la logística de su empresa. Para ello propone fórmulas modernas y más sostenibles a sus clientes.

Sus soluciones logísticas ofrecen un transporte consolidado, una planificación correcta de las rutas o entregas programadas que contribuye a esa reducción de emisiones.

Se trata del principal reto de una empresa que lleva más de 15 años apostando por la sostenibilidad. Hace tres lustros inició este imparable compromiso y lo hizo con una renovación progresiva de su flota (adquiriendo vehículos más eficientes como los Euro VI y los eléctricos), optimizando rutas con el 'software' de gestión inteligente y digitalizando procesos internos para reducir emisiones y evitar desperdicios.

Vehículos con 0 emisiones

Hoy en día Echemar continúa incrementando el porcentaje de vehículos de bajas emisiones o incluso de cero emisiones y sigue empleando energías renovables como el biodiésel o la electricidad. Más allá de la flota, sus instalaciones de Oiartzun cuentan con energía renovable gracias a sus placas solares y a sus elementos de bajo consumo.

Con todo esto, el futuro de Echemar pasa por seguir avanzando hacia una flota 100 % sostenible, rutas optimizadas e instalaciones autosuficientes energéticamente que le consoliden como un referente logístico y sostenible y como una parte clave de una red digitalizada de transporte.

El camino y los retos son claros: adaptarse al transporte sin emisiones, a la infraestructura de carga sostenible, al cumplimiento de las normativas medioambientales europeas, a la digitalización eficiente y accesible y a la atracción de nuevo talento al sector.

Echemar Dirección: Ipintza, Txatxamendi Kalea, 34. Lezo

Teléfono: 943 51 98 57

Web: www.echemar.com