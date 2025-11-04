Centrales minihidroeléctricas: Un sector cada vez más necesario

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:45 Compartir

Cada día son más necesarias en la estabilidad de la red, su impacto ambiental es nulo y generan economía local en esos pequeños municipios en los que se instalan

Las centrales minihidroeléctricas son la primera de las energías renovables. Nacieron con la creación de la energía eléctrica y se mantienen en nuestros días; Tesla creó la primera en las cataratas del Niágara en 1896 y para 1901 ya llegaron al País Vasco, permitiendo la industrialización del territorio y la incorporación de las comodidades de la energía eléctrica en nuestros hogares.

Medioambiente

Las minicentrales son de muy pequeña potencia, casi siempre en torno a 1MW o menos. Están ubicadas en entornos rurales, en municipios menores de 1.000 habitantes. Sus afecciones medioambientales son mínimas: no hay embalses ni presas, solo pequeños azudes que derivan el caudal sobrante durante unos metros y lo devuelven íntegro al río.

La realidad es que las minicentrales del País Vasco están construidas sobre azudes de antiguos molinos provenientes de la primera expansión industrial (siglo XV). Estos azudes llevan más de 200 años, y en muchos casos 500, en los ríos. Como es bien conocido, la fauna piscícola ha existido sin problema hasta hace 50 o 75 años, desde cuando se ha visto fuertemente afectada por la contaminación de las aguas y otras causas, pero nunca por unos azudes que llevan cientos de años en los ríos sin haber afectado.

Beneficio social

Las minicentrales están en pequeños municipios donde son un fuerte tractor económico, ayudan a asentar población y evitan el efecto vaciado de los núcleos rurales.

Generan economía local a través de impuestos y cánones que pagan en las entidades locales, por el empleo directo en la central y, sobre todo, por el fuerte empleo indirecto que necesita. Todos los años utilizan los servicios de herreros, albañiles, forestales, electricistas, hoteles, gasolineras, restaurantes, etc. Además, por su pequeño tamaño, emplean siempre empresas locales lo más cercanas posible a la central, evitando contratos marco con grandes subcontratas nacionales, a diferencia de las grandes eléctricas.

Estabilidad de la red eléctrica

Pero lo que realmente se está demostrando es que las minicentrales cada día son más necesarias en la estabilidad de la red. A partir del gran apagón del 28 de abril, se esta comprobando la importancia cada vez mayor de la calidad de la energía que se genera; en este caso, la energía hidroeléctrica es la única que cumple las condiciones de renovables y síncrona, siendo necesaria para mantener la frecuencia y los parámetros de la tensión dentro de los límites establecidos.

Estos efectos son especialmente importantes en las líneas rurales, generalmente poco malladas y en las que cualquier variación de tensión se convertiría en crítica de no existir minicentrales síncronas para estabilizarlas.

Futuro

A pesar de sus 125 años de historia dando servicio al país y permitiendo su modernización y tecnificación, no es una energía obsoleta: sigue siendo beneficiosa socialmente y necesaria para la estabilidad de la red en entornos rurales.

Además, se abren campos nuevos, como la hibridación con otras renovables, el hidrógeno y el almacenamiento, que permitirán flexibilizar la producción disminuyendo los efectos actuales del exceso de energía fotovoltaica que se pierde en las horas centrales del día, beneficiando al Sistema Eléctrico Nacional.

URWATT

Asociación de productores de energía Hidroeléctrica de España

Alameda Mazarredo, 39 - 3ºC Bilbao

944 59 77 58

info@urwatt.com

www.urwatt.com