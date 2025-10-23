Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El nuevo espacio de Ibay Mobile se ubica en el número 27 de la calle Easo donostiarra, esquina con la calle San Martín.

Reparación urgente de todo tipo de móviles en el nuevo espacio de Ibay Mobile

Ubicada en la céntrica calle Easo de Donostia, esta tienda de móviles y accesorios está especializada en reparar de forma rápida -en máximo una hora- y eficaz dispositivos de cualquier marca

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:51

En un contexto en el que los teléfonos móviles son casi una extensión de nuestro cuerpo, una herramienta de trabajo, de ocio, para estar conectados… ¿A quién no le ha pasado alguna vez que este ha dejado de funcionar en el momento menos indicado? En estos casos, nada mejor para reparar tu dispositivo de forma rápida y eficaz en Ibay Mobile, un nuevo espacio de telefonía ubicado en la céntrica calle Easo de Donostia-San Sebastián.

Abierto a principios de agosto y con el respaldo de contar con un segundo centro localizado en Irun, Ibay Mobile es un punto de venta de móviles y accesorios de telefonía e informática que encuentra su valor diferencial en la reparación urgente y exprés de todo tipo de dispositivos. Porque no importa cuál sea la marca o el modelo de tu teléfono móvil ni cuál sea su problema, en Ibay Mobile le encontrarán solución con garantía y en un tiempo récord de máximo una hora.

Reparación profesional inmediata

Ya sea que necesites cambiar una pantalla rota, solucionar problemas de batería, reparar los daños producidos por una inmersión en agua, recuperar datos o 'revivir' un teléfono que ha dejado de funcionar sin motivo aparente, Ibay Mobile es tu lugar de confianza para solventar cualquier problema electrónico.

Con un equipo experimentado y con larga trayectoria en el ámbito de la telefonía y la electrónica, Ibay Mobile logrará devolverte tu móvil arreglado y en buen funcionamiento de forma inmediata y con la garantía de una reparación profesional.

Asimismo, Ibay Mobile es un espacio para atender cualquier tipo de necesidad relacionada con la telefonía o la informática. Allí disponen de una amplia y diversa oferta de accesorios para todo tipo de dispositivos (móviles, tabletas, ordenadores…) y sabrán orientarte sobre cuál es la opción más idónea para tu necesidad.

Ibay Mobile

  • Dirección Easo, 27 - Donostia-San Sebastián

  • Teléfono 943 28 83 83

  • Instagram @ibaymobile

