MAS Prevención abre su primer centro en San Sebastián reforzando su presencia en Euskadi

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:00

MAS Prevención, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, ha apostado por San Sebastián para abrir un nuevo centro destinado a ofrecer servicios integrales de prevención, reconocimientos médicos, asesoramiento técnico, formación especializada y soluciones a medida para empresas. Este centro se suma a los ya existentes en Bilbao y Vitoria-Gasteiz dentro de su plan de expansión en el País Vasco.

El centro ofrece servicios de vigilancia de la salud para realizar reconocimientos médicos laborales, así como una oficina técnica para el asesoramiento integral a empresas en materia de prevención de riesgos laborales. Con esta apertura, MAS Prevención busca mejorar la accesibilidad y calidad del servicio para empresas y trabajadores de San Sebastián y la provincia.

Con la incorporación de este nuevo centro, MAS Prevención refuerza sus cifras nacionales, que ya superan las 50.000 empresas clientes, con más de 450.000 reconocimientos médicos realizados y más de 670.000 trabajadores protegidos en todo el país. La apertura en San Sebastián contribuirá a seguir ampliando estos resultados, consolidando su liderazgo nacional en prevención de riesgos laborales. Situado en el barrio de El Antiguo en la calle Xalbador Bertsolari 18, este nuevo centro se integra en la red nacional de MAS Prevención, consolidando un total de 85 centros a nivel nacional.

Acto de presentación junto a la red empresarial donostiarra

MAS Prevención, servicio de prevención de riesgos laborales perteneciente a Grupo Echevarne, celebró un acto de inauguración en la sede de Tecnun - Universidad de Navarra para presentar oficialmente su nuevo centro de servicios en San Sebastián, reforzando así su apuesta estratégica en el País Vasco.

El nuevo centro cuenta con instalaciones modernas y un diseño minimalista y acogedor, fruto del proyecto de Jon Essery Chillida, prestigioso arquitecto donostiarra. El evento reunió a representantes institucionales, empresariales y profesionales del sector de la prevención en Euskadi.

En la presentación, que contó con la colaboración de Tecnun y la presencia de Ángel Baguer, profesor emérito de la universidad, se destacó el recorrido de la compañía y su apuesta por la innovación, en un encuentro que combinó conocimiento y cultura local.

Compromiso con la salud laboral en Euskadi

La jornada estuvo liderada por Iván Hernández López, director provincial de Gipuzkoa y Álava, donostiarra con una amplia trayectoria en el territorio, quien resaltó la relevancia estratégica de esta apertura: «La apertura de este centro en San Sebastián supone un paso muy importante para nosotros. Nos permite estar más cerca de las empresas vascas y ofrecer un servicio de prevención integral con la misma calidad y compromiso que en el resto de nuestras sedes».

También intervinieron Araceli Basabe Barquin, directora territorial de la Zona Norte, y Pedro Barrau Royo, coordinador médico territorial, quienes destacaron la voluntad de la compañía de seguir creciendo en Euskadi con un enfoque centrado en la calidad asistencial y la cercanía a las empresas.

Amplia representación empresarial

El evento contó con la asistencia de destacados representantes de compañías y consultores de referencia del tejido económico vasco.

Entre ellas asistieron al evento: Mikel García y Diego Saenz de Villaverde de Angulas Aguinaga, Patxi Fernández y José Viñuela de Randstad, Ana Romero y Leire de la Hoz de Grupo Empleo, Patxi Mendieta de Fundación Emaus, Liana Fojaco de Grupo One Facilities, Silvía García de Ziurlan, Iñaki Sánchez de Papresa, Alfonso Martínez de Constructora Amenábar, Joseba Basterra de Fundación Matía, José Ignacio Esnal de Orienta Capital, Erich Ibarrola de Deusto Business School, Nicolás Iragorri de Mupap Internacional, Ramón Zorrilla de Decobas, Idoia Unanue de Egile Mechanics, y los colaboradores: Daniel Barcos, Eukene Díez de Kemen Consulting, Amaia Domínguez y Leire Ugartemendia de ASEMARCE Consultoría, Adolfo Lumbreras de Alkolan, Cristina Viguera de Forma&Motiva, Gurutze Salaberria y Nuria Rubio de Clínica Zuatzu y la destacada asistencia del Colegio de Graduados Sociales de Gipuzkoa, representado por su vicepresidenta Sonia Alviz Rubio.

Innovación en salud laboral

Durante la ponencia central, MAS Prevención presentó su apuesta por San Sebastián y el País Vasco como territorios clave en su estrategia de crecimiento. Se dieron a conocer sus últimas innovaciones en materia de reconocimientos médicos y vigilancia de la salud laboral, ámbito en el que la compañía ha invertido de forma decidida en tecnología y procesos para ofrecer servicios cada vez más personalizados, ágiles y eficaces.

La jornada concluyó en el txoko de Tecnun, donde los asistentes disfrutaron de una cata de vinos de la bodega Viñas Aliaga, acompañada de una degustación de pintxos típicos. Un ambiente distendido que favoreció el networking, el intercambio de ideas y la generación de sinergias entre empresas y profesionales de la salud laboral.

Con esta nueva apertura, MAS Prevención consolida su compromiso con la mejora continua de la salud laboral en Euskadi, acercando sus servicios a las empresas con una propuesta centrada en la innovación, la cercanía y la excelencia profesional. La inauguración del centro en San Sebastián refuerza su presencia estratégica en el territorio y marca un nuevo impulso en su vocación de ser un aliado clave para el tejido empresarial vasco en el cuidado de las personas.

Sobre MAS Prevención MAS Prevención es un servicio de prevención líder en seguridad y salud laboral en España. Con más de 50 años de experiencia y 1.000 profesionales en plantilla, ofrece servicios integrales en prevención de riesgos, asesoramiento técnico, formación especializada y soluciones a medida para empresas. Su enfoque innovador combina tecnología avanzada con un equipo cualificado para prevenir accidentes, optimizar procesos y fomentar una cultura empresarial basada en la seguridad y la salud. MAS Prevención forma parte de Grupo Echevarne , holding empresarial familiar con más de 60 años de experiencia en el sector de la salud, que ofrece servicios en los ámbitos asistencial, diagnóstico y de prevención. Con un equipo de más de 3.000 profesionales altamente cualificados, su objetivo es ofrecer una atención médica de calidad, promover la salud y el bienestar de las personas, y contribuir al desarrollo de servicios sanitarios eficientes y accesibles.

