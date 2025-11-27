Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El nuevo showroom de la empresa de reformas integrales Font Berri

Ubicado en el barrio donostiarra de Amara, Home Berri es un espacio de exposición que permite brindar una mejor atención al cliente y facilitar la elección de material en obras y reformas de todo tipo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:26

Si quieres realizar una reforma integral o parcial de tu hogar o someterlo a un rediseño de su interior, no dudes en visitar Home Berri, el nuevo showroom de la empresa de reformas integrales Font Berri, ubicado en el número 6 de la calle Balleneros, en el barrio de Amara de la capital guipuzcoana.

Abierto el pasado mes de octubre, Home Berri es el espacio expositivo con el que Font Berri, empresa de reformas con una década de trayectoria, busca dar un salto de calidad en su atención a la clientela, ofreciendo un punto de encuentro cálido y acogedor a quienes confían en ellos para acometer una obra parcial o integral de su hogar.

Asimismo, el local alberga una amplia zona de exposición y muestrario que, con un formato 'loft', permite visualizar cómo son los hogares que construye Font Berri, permitiendo, además, facilitar la elección de materiales y productos de cocina, baños, suelos, etc.

Especializada en gestión de reformas integrales o parciales y en proyectos de diseño de interiores, Font Berri destaca por ofrecer soluciones integrales para convertir tu casa en el hogar de tus sueños. Y hacerlo, además, de una forma eficaz y rápida.

Cabe destacar, asimismo, que cuentan con una amplio equipo humano y profesional que cubre todos los gremios necesarios: fontanería, electricidad, pintura, carpintería… y trabajan las más novedosas tecnologías como domótica, suelo radiante, aerotermia o todo tipo de energías renovables.

¡Ahora también cambio de ventanas!

Font Berri ha ampliado recientemente su actividad, habiendo integrado a sus servicios los cambios de ventanas gracias a la adquisición de Ventanas Cora, siendo la única franquicia de esta marca en Gipuzkoa.

Por ello, si buscas un cambio de ventanas en tu hogar, sin necesidad de que ello lleve consigo una reforma u obra en el mismo, no dudes en confiar en esta empresa. Disponen de una amplia gama de modelos y opciones, enmarcadas en un material siempre acertado como el PVC.

Home Berri

