Milla Lore 124, nuevo restaurante de cocina joven inspirada por el pasado

Entendiendo la cocina como herramienta que permite crear una conexión entre la tradición y la modernidad, hace apenas un mes que abrió sus puertas Milla Lore 124. Se trata de un nuevo restaurante que, ubicado en lo que antes fue el Mesón Lugaritz de Lorea (Donostia), apuesta por una cocina joven inspirada por el pasado, a través de una propuesta gastronómica de aire vasco-francés y pretendiendo recuperar esas técnicas y elaboraciones de esa cocina base y clásica casi en desuso hoy en día.

Tras este nuevo proyecto se encuentran dos jóvenes emprendedores como el donostiarra Álex Lizarraga y Édgar Jiménez, de origen mexicano. Formados ambos en Basque Culinary Center, han desarrollado su trayectoria profesional por separado: el primero, en Martín Berasategui (Lasarte-Oria) e HIKA, junto con Roberto Ruiz; y el segundo, en diversos restaurantes como los donostiarras Arzak o 'R', el italiano Bros' y otros tantos en diferentes lugares del mundo.

Pero ambos comparten visión sobre la cocina que quieren defender y practicar y, por ello, decidieron unir sus trayectorias profesionales y emprender este nuevo restaurante bajo un concepto firme de cocina elegante, pero sin discursos. Así empezó a andar a finales del pasado mes de septiembre Milla Lore 124, cuyo nombre, cargado de simbolismo, hace referencia a los hogares en los que han crecido los socios; dos casas en distintos lugares del mundo que han convergido en una sola.

Una parrilla y bodega que sorprenden

Manteniendo la estructura del local, Milla Lore 124 se divide en el espacio de comedor, que alberga unas seis mesas con capacidad para unos veinte comensales; y en una amplia barra, donde poder degustar una breve pero acertada selección de raciones preparadas al momento, así como de las propuestas fuera de carta.

El apartado fuera de carta es, precisamente, uno de los grandes atractivos de este restaurante, dado que permite otorgar dinamismo y ofrecer a diario nuevos sabores de temporada a su clientela. Un acertado complemento para una carta reducida, pero muy acertada, en la que, en estos primeros compases, ya destacan como grandes atractivos las croquetas, el foie micuit casero y, cómo no, los pescados y carnes a la parrilla.

Una parrilla que sorprende a los visitantes, dado que en un espacio tan íntimo no suele trabajarse esta técnica, pero que tiene gran peso y en la que se asan con gran maestría tanto los pescados del día como la txuleta de Cárnicas Goya.

Asimismo, merece especial mención la bodega de Milla Lore 124, con espacio para vinos tradicionales pero también para otras referencias de carácter natural y ecológico, conformando una carta de vinos con mucha identidad, llena de sorpresas y que se irá ampliando con el paso del tiempo.

Milla Lore 124 Dirección Avenida de Tolosa, 79 - Donostia-San Sebastián

Teléfono 943 21 85 03

Instagram @millalore124