Goxonela reabre sus puertas y ¡aumenta su familia! Coincidiendo con su cuarto cumpleaños, el obrador vasco-argentino arranca una nueva etapa con un nuevo equipo y con nuevas propuestas que completan su irresistible oferta

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:18 Compartir

El barrio donostiarra de Egia está de celebración. Goxonela, el obrador vasco-argentino que hace las delicias de sus vecinos desde 2021, ha retomado su actividad tras dos meses de parón. Una pausa más que justificada, ¡porque han agrandado la familia!

Y es que la familia Goxonela ha crecido tanto en lo personal, puesto que sus fundadores Iker y Marianela dieron en julio la bienvenida a su primera hija; como en lo laboral, ya que ambos han logrado conformar un nuevo equipo de trabajo. Y, para enhorabuena de su clientela, cabe destacar que también han ampliado su 'familia' de productos. Porque nada mejor que un buen impás para inspirar nuevas recetas y sabores.

Una reapertura que, además, coincide con la celebración del 4º aniversario de la fundación de este proyecto, un obrador de ciudad que mantiene vivo un oficio en peligro de extinción como es el de maestro pastelero artesano y que aúna las culturas gastronómicas de quienes lo emprendieron: Iker y Marianela, repostera profesional de origen argentino.

1 /

Nuevo equipo y sabores; misma filosofía

Con tienda y obrador propios a pie de calle, concretamente en la calle Ametzagaña de Egia, Goxonela es un espacio donde se encuentran la tradición vasca y la pasión para dar vida a algo único: una pastelería que celebra la autenticidad, el sabor y la calidez de lo hecho a mano. Entendiendo los sabores como un lenguaje universal y como un puente que conecta culturas, recuerdos y emociones, en sus vitrinas se expone una irresistible oferta que comprende recetas clásicas y modernas de esencia vasco-argentina.

Goxonela nació con el deseo de recuperar el espíritu de los obradores de ciudad, esos que aún conservan el aroma a masa recién horneada, la atención al detalle y el gusto por hacer las cosas bien; y en los que cada elaboración es una forma de rendir homenaje a nuestras raíces y a las personas que mantienen vivo el oficio. Una pretensión que se mantiene más viva que nunca con la misma filosofía de trabajo basada en el uso de ingredientes nobles, frescos y locales, y el cuidado de cada paso del proceso para lograr sabores que emocionan y permanecen.

La temporada de invierno llega cargada de nuevas ideas, sabores y recetas de las que resultarán propuestas que quieren convertirse en un pequeño momento de felicidad compartida. Porque Goxonela no solo elabora tartas, pasteles, dulces y panes, sino que construyen experiencias que despiertan los sentidos y conectan con la memoria. Porque detrás de cada receta hay una historia, y detrás de cada sabor, una manera de entender la vida.

1 /

Argentina está de moda para disfrutarla donde quieras

Los sabores de Goxonela tienen raíces, dulzura e identidad. Y ello se plasma en propuestas típicas argentinas como son los alfajores, los cañoncitos de dulce de leche o las medialunas. Más allá de estos bocados dulces, también trabajan tartas clásicas de aquí y de allí como el pastel de tres leches, la selva negra o el tiramisú, disponibles en entero o por porciones.

Pero no todo es pastelería en este obrador urbano. También hay espacio para los sabores salados de la mano de las auténticas empanadas argentinas, disponibles en seis rellenos diferentes. Asimismo, disponen de una surtida oferta de productos importados directamente del país andino, con mención especial a la yerba mate, con todo lo necesario para prepararlo: yerbas, mates, termos, etc.

Para celebrar tanto su cuatro cumpleaños como esta esperada reapertura, Goxonela está obsequiando a su clientela con porciones de un gran pastel. Pero si acercarte hasta Egia no es posible, ¡no te preocupes! Porque Goxonela dispone de servicio de reparto para la zona de Donostialdea. Para realizar pedidos o conocer su oferta más en detalle no dudes en consultar su web.

Goxonela Dirección Calle Ametzagaña, 33 – Donostia-San Sebastián

Teléfono 943 45 63 86 (WhatsApp)

Instagram @goxonela

Web www.goxonela.com