7 trucos infalibles para ahorrar al máximo este Black Friday (sin caer en trampas)

Sábado, 1 de noviembre 2025, 06:00 Compartir

El Black Friday marca el inicio de una de las épocas más tentadoras del año para los consumidores. Las ofertas inundan escaparates y webs, los mensajes de descuento se multiplican y, muchas veces, compramos más de lo que necesitamos. Sin embargo, con un poco de planificación, este periodo puede convertirse en una gran oportunidad para ahorrar de forma consciente y comprar de manera inteligente y segura.

1. Decide qué quieres comprar

Antes de lanzarte a las compras, haz una lista de lo que realmente necesitas o llevas tiempo queriendo comprar. Desde un electrodoméstico hasta una fragancia o una prenda de abrigo, tener claros tus objetivos te ayudará a no caer en compras impulsivas.

2. Ponte un límite

Establecer un presupuesto máximo es una de las mejores estrategias para no dejarte llevar. Decide cuánto estás dispuesto a gastar y prioriza tus compras según su utilidad o durabilidad.

3. Compara precios y analiza las promociones

No todas las ofertas son lo que parecen. Comprueba el precio original de los productos, compara entre establecimientos y presta atención a las condiciones de las promociones. Comprar de forma informada es la clave para aprovechar verdaderos descuentos.

Un ejemplo claro lo encontramos en Venta Peio, que durante su campaña de Pre-Black Friday —del 31 de octubre al 19 de noviembre— ofrece descuentos de hasta el 75% en tecnología, perfumería y moda.

Entre las ofertas más destacadas en moda: Zapatillas Skechers : de 89,95 € a 59,90 €

Chaqueta Levi's : de 140,00 € a 89,90 €

Sudadera Lacoste : de 140,00 € a 89,90 €

Chaqueta Jack & Jones: de 59,99 € a 39,90 €

Para los que prefieren aprovechar el Black Friday para comprar electrónica: Cepillo eléctrico Philips : de 34,99 € a 28,90 €

Recortadora Philips : de 34,99 € a 28,90 €

Cepillo moldeador Babyliss : de 79,90 € a 49,90 €

Aspirador escoba sin cable Jata: de 89,90 € a 69,90 €

Y para los que prefieren darse un capricho o adelantar los regalos de Navidad, los descuentos en perfumería también son irresistibles: Set Calvin Klein One : de 81,00 € a 39,95 €

Narciso Rodríguez For Her 100 ml : de 134,00 € a 69,95 €

Paco Rabanne Pour Homme 100 ml : de 96,50 € a 39,95 €

Set Rochas Girl: de 120,00 € a 29,95 €

4. Evita estafas

El aumento de las compras online también ha traído consigo el auge de las estafas y webs fraudulentas. Comprar en establecimientos con trayectoria y reputación contrastada es la mejor garantía.

En este sentido, Venta Peio, con más de 29 años de historia en la frontera, se ha convertido en un referente de confianza para miles de clientes. Además, cuenta con centros en Ibardin, Dantxarinea, Valcarlos y Behobia, todos abiertos domingos y festivos.

5. Sácale partido a los programas de fidelización

Además de los descuentos directos, muchas tiendas ofrecen programas de puntos o ventajas exclusivas. En el caso de Venta Peio, sus clientes fidelizados acumulan puntos en cada compra y reciben un cheque de descuento al alcanzar los 10 €. Si todavía no eres cliente, al darte de alta recibirás un cheque de bienvenida de 5 € para gastar desde tu primera compra.

6. Compra lo que realmente necesitas

El objetivo del Black Friday no es comprar más, sino comprar mejor. Aprovecha este periodo para invertir en productos duraderos, marcas que te gustan y artículos que realmente utilizarás.

7. Sigue a tus comercios favoritos en redes sociales

Las mejores ofertas, sorteos y promociones exclusivas suelen anunciarse primero en redes sociales. Seguir a tus tiendas de confianza —como Venta Peio, presente en Instagram, Facebook y TikTok— te permitirá enterarte antes que nadie de los descuentos y aprovechar oportunidades que no siempre llegan a la web o al escaparate.

________________________________________

En resumen: el secreto para disfrutar del Black Friday está en planificar, informarse y elegir bien dónde comprar. Con descuentos reales, trayectoria sólida y un programa de fidelización que premia a sus clientes, Venta Peio demuestra que ahorrar con cabeza sí es posible.

Descubre estas y muchas ofertas más en nuestra web www.venta-peio.com o en nuestros centros de Ibardin, Dantxarinea, Valcarlos y Behobia. Abiertos domingos y festivos.