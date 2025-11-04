El sector comercial de Euskadi se reune en Cámara de Gipuzkoa para impulsar su digitalización
Cámara de Gipuzkoa acogerá un encuentro el 11 de noviembre dirigido a profesionales del comercio enmarcado en el programa Euscommerce de Gobierno Vasco.
Martes, 4 de noviembre 2025, 06:32
El próximo 11 de noviembre, Cámara de Gipuzkoa acoge de 13:00 a 15:30 horas una jornada práctica pensada para que los comercios locales sigan avanzando en su proceso de digitalización. Organizado por las Cámaras Vascas-Eusko Ganberak, se invita a participar a comerciantes de Euskadi a este evento para compartir experiencias, estrategias y herramientas que les ayuden a sacar el máximo partido a su presencia en internet.
La jornada abordará cómo transformar la comunidad digital en clientes reales de la mano de expertos con experiencia en el ámbito comercial y digital. Contará también con un espacio de reflexión participativo donde los comercios podrán debatir sobre los retos y oportunidades de la digitalización, compartir experiencias y descubrir ideas prácticas relacionadas con la captación, conversión y fidelización de clientes en el entorno digital.
Participar en esta jornada permitirá a los comercios:
-
Impulsar sus ventas online mediante estrategias adaptadas al comercio local.
-
Aprender de expertos en transformación digital y marketing con experiencia en el sector vasco.
-
Descubrir herramientas y tendencias que mejoren la gestión y visibilidad de su ecommerce.
-
Conectar con otros comercios y crear sinergias que fortalezcan el tejido comercial.
-
Inspirarse con casos reales de éxito y aprender de los retos de otros negocios en su proceso de digitalización.
Información práctica:
-
Sitio web: euscommerce.eus/
-
Dirección: Cámara de Gipuzkoa, Avda. de Tolosa, nº 75 (frente al campus de Ibaeta), Donostia-San Sebastián
-
Teléfono: +34 943 000 307
-
Correo electrónico: comercio@camaragipuzkoa.com