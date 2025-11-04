Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cámara de Gipuzkoa

El sector comercial de Euskadi se reune en Cámara de Gipuzkoa para impulsar su digitalización

Cámara de Gipuzkoa acogerá un encuentro el 11 de noviembre dirigido a profesionales del comercio enmarcado en el programa Euscommerce de Gobierno Vasco.

Martes, 4 de noviembre 2025, 06:32

El próximo 11 de noviembre, Cámara de Gipuzkoa acoge de 13:00 a 15:30 horas una jornada práctica pensada para que los comercios locales sigan avanzando en su proceso de digitalización. Organizado por las Cámaras Vascas-Eusko Ganberak, se invita a participar a comerciantes de Euskadi a este evento para compartir experiencias, estrategias y herramientas que les ayuden a sacar el máximo partido a su presencia en internet.

La jornada abordará cómo transformar la comunidad digital en clientes reales de la mano de expertos con experiencia en el ámbito comercial y digital. Contará también con un espacio de reflexión participativo donde los comercios podrán debatir sobre los retos y oportunidades de la digitalización, compartir experiencias y descubrir ideas prácticas relacionadas con la captación, conversión y fidelización de clientes en el entorno digital.

Participar en esta jornada permitirá a los comercios:

  • Impulsar sus ventas online mediante estrategias adaptadas al comercio local.

  • Aprender de expertos en transformación digital y marketing con experiencia en el sector vasco.

  • Descubrir herramientas y tendencias que mejoren la gestión y visibilidad de su ecommerce.

  • Conectar con otros comercios y crear sinergias que fortalezcan el tejido comercial.

  • Inspirarse con casos reales de éxito y aprender de los retos de otros negocios en su proceso de digitalización.

Información práctica:

