Sacar 4.000 sonrisas, el objetivo para 2023 de Elkar Ekin Lanean

Gipuzkoa debe ser un territorio en el que merezca la pena vivir y trabajar. Ésa es la principal motivación de la Estrategia de Empleo Inclusivo y de Calidad Elkar Ekin Lanean 2021-2023, una iniciativa que busca la inserción socio-laboral de las personas en riesgo o situación de exclusión. El territorio es ya una referencia internacional en empleo protegido y economía social, por lo que ahora debe aspirar a serlo en el ámbito de la inclusión. ¿Cómo? Desarrollando un sistema que ofrezca un empleo de calidad, digno e inclusivo para aquellas personas con más dificultades de acceso y consolidación en el mercado laboral.

Gipuzkoa debe hace frente, para ello, a una serie de retos estructurales, como la precariedad laboral, las brechas laborales, las personas con bajo nivel de cualificación o la cronificación del desempleo, entre otros; pero también a una serie de retos coyunturales, derivados de la pandemia, como el aumento de la tasa de desempleo, sobre todo en jóvenes y colectivos más desfavorecidos, la reducción de la actividad económica o la caída del PIB. Por ello, en este momento, más que nunca la apuesta es más ambiciosa, pero parte de una premisa incuestionable: para tener una vida digna, hay que tener un empleo digno, de calidad e inclusivo para todas las personas.

Para ello, la Diputación Foral ha elaborado una estrategia dividida en 16 líneas de trabajo y 30 medidas concretas, desarrollada en el marco del programa Etorkizuna Eraikiz y alineada con la Estrategia Vasca de Empleo 2030 del Gobierno Vasco, con el objetivo de multiplicar las oportunidades de trabajo inclusivo y lograr la participación de todas las instituciones, empresas y agentes del territorio en este esfuerzo colectivo.

Y es que, según datos previos a la pandemia, en el territorio alrededor de 37.000 personas se encuentran en situación de pobreza severa y, además, el riesgo de cronificación en esta situación es latente. Además de las personas en situación o riesgo de exclusión, la estrategia Elkar Ekin Lanean tendrá en cuenta muy especialmente a las personas con baja cualificación, a las personas desempleadas de larga duración, a quienes se encuentran en paro con más de 45 años o a las víctimas de violencia machista, entre otros.

Nueva convocatoria de subvenciones

Elkar Ekin Lanean tiene dos pilares fundamentales, la persona y la empresa, y para fomentar esa dualidad la Diputación Foral de Gipuzkoa prevé destinar 36,6 millones en estos próximos tres años. Dentro de esa previsión, esta próxima semana se aprobará una convocatoria de subvenciones de casi 3 millones, una partida que ha experimentado un incremento del 250%. Se subvencionarán proyectos de promoción de itinerarios integrados de inserción, programas de empleo y formación, proyectos de creación y consolidación de empresas de inserción y proyectos innovadores de fomento del empleo inclusivo.

3 Ámbitos 1 Gobernanza del sistema: Desarrollar un modelo de gobernanza colaborativo con el sistema de instituciones y agentes que trabajan para que Gipuzkoa sea un territorio inclusivo.

2 Oportunidades de empleo de calidad e inclusivo: Reforzarlas, configurando nuevos puestos de trabajo, fomentando la creación de nuevas empresas que aborden la perspectiva de la inclusión y consolidando la actividad de las que ya están en marcha.

3 Empleabilidad y cualificación: La incorporación al mundo laboral con igualdad de oportunidades para las personas en situación o riesgo de exclusión, en colaboración con el Gobierno Vasco y Lanbide.

Las metas para 2023 - Llegar a 4.000 Personas

- Canalizar la formación de 2.500 personas

- Impulsar la creación de 3.500 nuevos puestos de trabajo

- Contar con 15 empresas de inserción en el territorio

Elkar Ekin Lanean: El protagonista es la persona

«Es una gran oportunidad; no puedo estar en mejores manos»

La joven chilena María José Rivera ha logrado una oportunidad laboral en Ehunkide, la empresa para la inserción sociolaboral de industria textil. Hasta entonces no había tenido oportunidades «por no tener nacionalidad ni experiencia»

María José Rivera Lopetegui es una de las beneficiarias de la estrategia Elkar Ekin Lanean. Originaria de Santiago de Chile (Chile), esta joven de 22 años se encuentra actualmente trabajando en Ehunkide, el proyecto de taller textil puesto en marcha de la mano de Goieki, Fundación Sarea y Cáritas, y que cuenta con la ayuda de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Sin apenas recuerdos de su país natal, María José aterrizó en Ordizia a los 15 años, tras haber vivido desde los dos en la localidad extremeña de Plasencia. En plena adolescencia, llegó a Gipuzkoa, donde «la calidad de vida es mucho mayor», para, además de terminar sus estudios básicos, seguir formándose en diversos ámbitos como estética y peluquería, sociosanitario y textil y confección. Una completa formación académica que se debe a que «cuando estaba buscando y no encontraba trabajo, me dedicaba a estudiar más para no quedarme parada».

Sin embargo, y a pesar de sus amplios estudios, María José no lograba conseguir un empleo estable, aunque sí que ha trabajado como interna en el cuidado de personas mayores. ¿Los principales escollos encontrados en el mercado laboral? La juventud y la indocumentación. «Además de no tener nacionalidad y documentación, me han dejado de dar oportunidades por ser joven y no tener experiencia», explica. Es la pescadilla que se muerde la cola y uno de los principales factores del paro juvenil.

Sin embargo, el destino de María José cambió tras una llamada de Cáritas para explicarle y proponerle participar en el proyecto Ehunkide, la empresa para la inserción sociolaboral de industria textil que, enmarcada en la estrategia Elkar Ekin Lanean, le ha cambiado la vida. «Me presentaron el proyecto y decidí inmediatamente participar, sin pensarlo y con mucha ilusión y ganas», recuerda. Lleva cinco meses en Ehunkide y complementando su jornada con una formación «muy completa», tanto en el ámbito textil y de costura como en otras competencias transversales, que María José agradece «enormemente» porque «cuanto más sepa una persona, más puertas se le abren». Y es que, además de diseñar y confeccionar «de principio a fin» todos sus productos, María José también atiende pedidos de clientes y es la Community Manager de Ehunkide: «Es un trabajo frenético, pero me encanta. Soy una persona con muchísima inquietud por saber y aprender, así que lo considero una oportunidad para formarme en diversos ámbitos».

«Ojalá salgan más proyectos adelante y pueda beneficiarse mucha gente»

Sus palabras derrochan energía, felicidad y «mucha ilusión» por haber recibido esta «grandísima oportunidad» y asegura que «no puedo estar en mejores manos». Tal es su alegría, que acudir a su puesto en el taller de Ehunkide «lo considero, más que un trabajo, un parque de diversión». A ello contribuyen sus compañeras, con las que ha creado «un equipo muy compacto con mentalidad de ayudarnos mutuamente». La relación del equipo humano de Ehunkide «es espectácular y somos como una gran familia que comparte su día a día».

Las bonitas palabras las extiende a las entidades e instituciones implicadas en el proyecto y en la puesta en marcha de programas de empleo inclusivo: «Son muy necesarias para personas como yo, a las que es realmente difícil que se nos abra una puerta. Ojalá salgan muchísimos proyectos como este adelante y que pueda benefi ciarse, formarse y salir adelante mucha gente más».

Ehunkide ha supuesto tal tranformación en su vida que María José se ve ligada a este trabajo toda su vida. En un futuro «me encantaría seguir muchos años aquí, formando parte del equipo y poder aprender más cada día». Para ello, hace un llamamiento a la población a conocer su labor y conocer sus productos a través de sus redes sociales y la página de Instagram @EhunkideSortzenBizi.

«Este trabajo ha supuesto para mí ganas de vivir» JUAN ANTONIO MERCHÁN 54 años (Arrasate) EMAÚS

«Estaba en la calle y ahí todos los días son iguales. Me apunté a un curso de Emaús de un mes con posibilidad de trabajar después y aquí sigo. ¿Qué ha supuesto para mí? Ganas de vivir, que tenía pocas. Me ha venido muy bien y estoy animado. Tengo 54 años y ya no me veía trabajando, más teniendo en cuenta el panorama actual. ¿Planes de futuro? Quiero visitar a mi padre en Extremadura, que tiene 91 años».

«Quiero que mi hija vea que su ama trabaja bien, como todos» VANESA 30 años (Donostia) EDE EMAKTIVA

«Nunca he trabajado con contratos, pero he cuidado de niños y he hecho prácticas en limpieza. Con esto, quiero tirar hacia adelante. Quiero que me aporte positividad en la vida y ser un referente para mi hija, que vea que su ama trabaja bien, como todos. Es importante que te apoyen, que crean en ti y que te hagan creer en ti misma. Eso es lo que cuenta».

«Veo a una Carol llena de proyectos e ilusiones» CAROLINA VÁZQUEZ Arrasate KALEXKA

«Yo sufría agorafobia y me sentía totalmente incapacitada para hacer algo. Llegué a Kalexka a través de mi educadora social. Estaba sin trabajo y con pocos recursos. Nunca había hecho este tipo de trabajo, pero el último día me di cuenta de que no sabía cuándo había desaparecido mi agorafobia. Había disfrutado y me había sentido en la gloria. En el futuro veo a una Carol llena de proyectos e ilusiones».

«Con el trabajo lleno mi tiempo y conozco a gente» YOUSSEF 22 años Marruecos SUTARGI

«Llevo tres años en Donostia. Vivo en un centro en Ategorrieta. Entre semana vengo al taller, acudo a un comedor y, por la tarde, estudio en la EPA. En el trabajo siento que tengo una ocupación; lleno mi tiempo y conozco a gente. Roberto, mi monitor, es quien nos enseña. Ojalá salga con un oficio y encuentre un trabajo para ayudar a mi familia».