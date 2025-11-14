«Queremos que el cliente pueda decidir qué producto quiere y que, además, lo tenga al mejor precio»

Pablo Jiménez en Alcampo Irun, una de las bodegas más grandes y variadas de España.

¿Qué motivó la decisión de invertir más de ocho millones de euros en la renovación del hipermercado de Irun?

El motivo principal es nuestro compromiso con los clientes de la zona. Queríamos ofrecerles una experiencia más moderna e inigualable cuando vengan y con esta reforma hemos puesto el foco en el producto fresco. Así, hemos desarrollado un mostrador de platos preparados, donde vamos a tener 600 referencias que iremos cambiando en función de la temporada. Hemos formado a profesionales para elaborar estas recetas, en algunos casos propias, porque tenemos un chef que nos las diseña y las elaboramos en tienda.

Hemos puesto también dos mostradores de carnicería nuevos y otro mostrador de platos y hemos cambiado la central de frío, poniendo una que emite menos CO2 a la atmósfera. Y también hemos aprovechado para cambiar el mobiliario de frío, que ahora es cerrado y su ahorro energético supone hasta un 20 %.

¿Cuál es la importancia que cobra el producto fresco?

En Alcampo somos especialistas en alimentación y contamos con más de 15.000 referencias en producto fresco. Es nuestra apuesta. Así, tenemos, en toda España, más de 6.700 personas que trabajan el producto fresco en todos los ámbitos: en la central de compras, tratando con los proveedores o buscando otros nuevos, viendo cuáles son las especificaciones de los productos que vamos a vender en la tienda, donde también contamos con especialistas en los mostradores.

Y también tenemos especialistas que a veces no se ven. Porque en nuestras carnicerías también tenemos personal que corta el producto para envasarlo diariamente y ponerlo a disposición del cliente. En carnicería, ofrecemos más de 100 cortes diferentes.

¿Faltan profesionales de oficio?

Es difícil encontrarlos en carnicería, pescadería o panadería. Por ello, buscamos personas que estén interesadas en aprender el oficio y nosotros ofrecemos esa formación. Tenemos detectados en los hipermercados y supermercados los mejores profesionales. Y cuando tenemos una necesidad en un sitio y encontramos una persona que quiera ser un profesional y no tenga experiencia, le formamos. Tenemos escuelas de oficio y es obligatorio que las personas que van a estar en atención al público pasen por ellas.

¿Cómo seleccionan los productos del País Vasco y qué beneficios aporta esta apuesta a los productores locales?

Aunque Alcampo es una compañía que opera en toda la península, intentamos adaptarnos a cada área donde estemos implantados. En el País Vasco, trabajamos con 256 proveedores. Les hemos comprado, durante el año pasado, más de 133 millones de euros. Tenemos producto vasco en todo el territorio, pero luego tenemos proveedores que trabajan solamente en las tiendas del País Vasco. Son 66 proveedores, pequeños agricultores o empresas más pequeñas, con productos muy específicos de la zona a los que les hemos hecho compras por 8,5 millones de euros.

Respecto al surtido… ¿por qué tanta profundidad?

Alcampo siempre se ha caracterizado por tener un surtido muy amplio. Queremos que el cliente decida qué es lo que quiere comprar. En Irun, podemos tener 50.000 referencias de productos. Queremos que el cliente pueda decidir qué producto quiere y que, además, lo tenga al mejor precio posible.

Precisamente Alcampo es la enseña más barata para hacer la compra según OCU...

Nuestro objetivo es darle facilidades a los habitantes del área donde estamos para mejorar su poder adquisitivo o de compra. Trabajamos viendo los precios de mercado e intentamos siempre posicionarnos por debajo. En contra, a veces, de nuestro margen, pero intentamos vender lo más barato posible, lo que no quiere decir que el cliente vaya a encontrar un producto básico porque trabajamos los mejores precios tanto en básicos como en gourmet. Como ejemplo, puedo tener a lo mejor un jamón blanco, que es un producto básico; pero también puedo tener aquí un jamón Cinco Jotas, siempre al mejor precio.

¿Cómo es la actuación de Alcampo en la lucha contra el desperdicio alimentario?

Llevamos años trabajando en ello, pero ahora las nuevas tecnologías nos ayudan. Hemos incorporado una herramienta, Smartway, a la que le decimos los productos perecederos que entran a las tiendas y su fecha de caducidad y mediante IA va viendo cuáles son las ventas y avisa de que un producto con ese ritmo va a caducar. Entonces le ponemos un porcentaje de descuento, de un 30 o un 50.

Además, trabajamos con Too Good To Go para preparar también esos packs que al cliente le salen muy bien de precio y en la frutería vendemos nuestro Happy Box, cajas de dos kilos de fruta y verdura, a 0,99 €. Son productos que no es que estén en mal estado, pero que empiezan ya a quedarse o tienen alguna marca. También está el Banco de Alimentos: el año pasado se donaron unos 980.000 productos con un valor de 1,7 millones.

¿Qué diferencia a Alcampo?

Una oferta amplia, variada, de calidad y siempre al mejor precio.

¿Qué planes tiene Alcampo para seguir desarrollando la tienda de Irun?

Queremos seguir apostando por el producto local y que el hipermercado sea una zona de experiencia, no un sitio donde la gente venga y compre. Ahora tenemos el mostrador de platos preparados y queremos hacer dentro de la tienda 'showcooking'. Queremos también, como venimos haciendo desde hace tiempo, dar entrada a proveedores locales para que vengan aquí y puedan también dar a conocer su producto, que ya vendemos a lo mejor en la tienda, pero lo que queremos es conseguir que la gente pueda venir a conocer al proveedor y este pueda explicar qué tiene de especial ese producto.