ÓRBITA: la nueva plataforma de ADEGI que conecta y potencia el conocimiento empresarial en Gipuzkoa Desde el 30 de octubre, las empresas asociadas contarán con una herramienta innovadora que facilitará la conexión y colaboración entre ellas y un acceso centralizado e inteligente a la información de valor generada por Adegi

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:00 Compartir

Las empresas asociadas a ADEGI podrán acceder a ÓRBITA, una herramienta pionera que integra en un solo espacio toda la información útil generada por la asociación —como informes, jornadas, cursos y guías— y facilita la conexión y colaboración entre las empresas de ADEGI.

Según Isabel Busto, presidenta de ADEGI, «ÓRBITA es una demostración más del compromiso de ADEGI por ofrecer servicios avanzados y soluciones adaptadas a las necesidades actuales de las empresas».

La plataforma, desarrollada con tecnología de inteligencia artificial, permite a cada empresa crear un perfil personalizado a través de un breve cuestionario inicial. Con esta información, ÓRBITA sugiere contenidos, contactos y posibles colaboraciones relevantes, ahorrando tiempo y potenciando el conocimiento compartido.

Además de conectar empresas y personas, ÓRBITA ofrece acceso directo a estudios, análisis e información elaborada por ADEGI, consolidando en un único espacio todo el conocimiento disponible sobre el tejido empresarial de Gipuzkoa.

— Eider Sánchez, NARU-ko CEO eta Sortzailekidea

«ÓRBITA aurkeztu zidatenean, aukera paregabea iruditu zitzaidan ADEGIko enpresa guztientzat, elkarrekiko hurbiltasuna modu birtualean lortzeko aukera ematen duelako.

Tresna erabiltzen hastea oso erraza izan zen: sistemak berak gidatzen zaitu galdera erraz batzuekin, zure profila osatzeko.

Niretzat, ÓRBITAren alderdirik erabilgarriena da zein erraz aurki daitezkeen komunitateko enpresak edo pertsonak. Zuk zeuk idatzitako hitzetatik abiatuta, tresnak eskuragarri dagoen informazio guztia aztertzen du eta enpresa bakoitzak partekatu dituen datuetan oinarritutako emaitza egokiak eskaintzen dizkizu.

Gainera, oso modu errazean sar daiteke ADEGIk egindako informazio, ikerketa eta analisi interesgarrietara, eta horrek tresna hau are osatuago eta erabilgarriago bihurtzen du.»

— Ibon Iribarren, CEO en LINQ

«Al principio me preguntaba en qué se diferenciaba ÓRBITA y qué podía aportarme que no me diera ChatGPT. Pero con el uso me he dado cuenta de que son muchas las cosas que hacen de esta herramienta algo único.

Recomendaría a cualquier empresa de ADEGI aprovechar ÓRBITA, porque ofrece una información muy valiosa que no se encuentra en otros sitios. Es, de alguna manera, una extensión digital de las relaciones personales que ya tenemos dentro de la comunidad. Además, me parece importante mencionar que cuanto más generosos somos compartiendo información con la herramienta, más recibimos. Si todos aportamos un poco más, el sistema nos devuelve mucho más cuando lo necesitamos.»