La marca que se coló en los dormitorios de medio país (y cambió la forma de descansar)

Hace más de dos décadas, en Massanassa (Valencia), nació un concepto sencillo pero revolucionario: un almacén sin escaparates, montones de colchones apilados y un dispensador manual de turnos, donde los vecinos esperaban pacientemente antes de cargar su colchón en el maletero. Así nació Factory Colchón, una marca que apostó desde el principio por lo esencial: colchones cómodos, de calidad y a un precio justo.

«En un mercado dominado por grandes marcas y jerga técnica, elegimos fabricar nuestros propios colchones para eliminar lo innecesario. La sencillez industrial se convirtió en nuestra filosofía», explica Simón Martí Colombás, Consejero Delegado de la compañía.

Hoy, veinte años después, la compañía cuenta con más de 90 establecimientos en 12 provincias y un canal online en constante crecimiento. Uno de cada seis colchones vendidos en colchonerías lleva su sello.

Factory Colchón Vizcaya: Tres tiendas, tres experiencias de compra

La aventura continúa y, esta vez, Factory Colchón llega a Vizcaya con tres formatos de tienda distintos para que la sencillez industrial de sus productos esté al alcance de cada tipo de cliente:

1. Tienda City – Ubicada en pleno centro, esta tienda permite probar todos los modelos, recibir asesoramiento de nuestros expertos en descanso y descubrir las últimas novedades. Es el espacio ideal para quienes buscan cercanía, innovación y atención personalizada.

2. Almacén Directo de Fábrica en Etxebarri - Inspirado en aquel almacén original de Massanassa, ofrece colchones directos de fábrica a precios más bajos. Los clientes pueden llevarse el colchón ellos mismos al momento y ahorrar en transporte y montaje. Una opción pensada para quienes valoran ahorro, inmediatez y practicidad.

3. Outlet en Basauri – En esta nave se encuentran modelos descatalogados o productos devueltos, a precios de saldo. Una alternativa perfecta para quienes buscan gangas sin renunciar a la calidad.

Filosofía que se mantiene

A pesar de los años y los retos —la crisis financiera de 2008, la pandemia o incidentes recientes como el incendio de un almacén en Bilbao que arrasó más de 1000 metros cuadrados —, la filosofía de Factory Colchón sigue intacta: hacer del descanso de calidad algo accesible para todos sin recurrir a artificios. Martí Colombás lo resume con claridad: «Hoy todo el mundo habla de yoga, mindfulness o técnicas de relajación, pero se nos olvida lo más básico: dormir bien. Mucha gente se gasta 100 euros en el fisio, pero luego duerme en un colchón incómodo. Dormir bien no debería ser un lujo, y nuestro reto es conseguir que un descanso de calidad sea accesible para todos».

La buena acogida en Vizcaya consolida la marca como referente del descanso en todo el territorio, ofreciendo tres experiencias distintas para que cada persona encuentre la forma de descansar que mejor se adapta a su estilo de vida. Desde la tienda urbana hasta el outlet, pasando por el almacén directo de fábrica, el mensaje es claro: un buen descanso empieza con un colchón cómodo y de calidad.

Descubre las tres tiendas Factory Colchón en Vizcaya y encuentra la experiencia de descanso que más se adapta a ti.