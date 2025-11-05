Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Expertos en cirugía plástica reparadora y estética

Cada paciente es único en la consulta del doctor José Manuel Santos Zarza, profesional con amplia experiencia en el sector de la cirugía plástica reparadora y estética

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:44

El doctor José Manuel Santos Zarza ofrece los servicios de una clínica de cirugía plástica estética y reparadora de la mano de diversos profesionales especializados y con gran experiencia en el sector.

Y lo hace en un edificio moderno y de primer nivel como Policlínica Gipuzkoa, lo que garantiza una experiencia y estancia cómodas gracias a la calidad humana de sus profesionales sanitarios. Te atenderán encantados en el teléfono 943 00 28 04.

Metodología

  1. 1

    Primera consulta

Conscientes de que cada paciente es único, la primera consulta con el doctor Santos se centra en escuchar y empatizar con la persona, ofreciéndole información responsable.

  1. 2

    Segunda consulta

En la segunda visita llegará el momento de aclarar y resolver dudas. También es la ocasión propicia para realizar simulaciones de la mano de herramientas tecnológicas de vanguardia como Crisalix o Mirror.

  1. 3

    Intervención

Llegado el día, la intervención se realiza con las máximas garantías. El doctor Santos está especializado en diversos procesos de cirugía plástica tanto estética como reparadora, como blefaroplastia, otoplastia, rinoplastia, la reducción o el aumento de mama -también recambios y retiradas de implantes-, mastopexia, ginecomastia, liposucciones, abdominoplastia…

  1. 4

    Posoperatorio

El posoperatorio trata de que el paciente se sienta como en casa; para ello se le ofrece un entorno cercano y cómodo, con tratamientos que favorecen la recuperación como la hiloterapia.

Cirugía plástica reparadora y estética

  • Doctor José Manuel Santos Zarza

  • Teléfono 943 00 28 04

  • Dirección Policlínica Gipuzkoa (Paseo Miramón, 174 – Donostia-San Sebastián)

  • Consulta en planta baja

  • Web www.drsantosplastica.com

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  3. 3 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  4. 4 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  5. 5 Fallece en accidente de moto un joven exfutbolista vasco que deja a sus clubes consternados: «Qué tristeza»
  6. 6 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  7. 7 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: Â«Menuda la p... folla tiene esta genteÂ»
  8. 8 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más
  9. 9

    La Ertzaintza es la única policía en el Estado que facilita la procedencia de sus detenidos
  10. 10

    Sapa traslada a Sánchez en Moncloa sus planes para expandirse por Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Expertos en cirugía plástica reparadora y estética

Expertos en cirugía plástica reparadora y estética