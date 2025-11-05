Expertos en cirugía plástica reparadora y estética Cada paciente es único en la consulta del doctor José Manuel Santos Zarza, profesional con amplia experiencia en el sector de la cirugía plástica reparadora y estética

El doctor José Manuel Santos Zarza ofrece los servicios de una clínica de cirugía plástica estética y reparadora de la mano de diversos profesionales especializados y con gran experiencia en el sector.

Y lo hace en un edificio moderno y de primer nivel como Policlínica Gipuzkoa, lo que garantiza una experiencia y estancia cómodas gracias a la calidad humana de sus profesionales sanitarios. Te atenderán encantados en el teléfono 943 00 28 04.

Metodología

1 Primera consulta

Conscientes de que cada paciente es único, la primera consulta con el doctor Santos se centra en escuchar y empatizar con la persona, ofreciéndole información responsable.

2 Segunda consulta

En la segunda visita llegará el momento de aclarar y resolver dudas. También es la ocasión propicia para realizar simulaciones de la mano de herramientas tecnológicas de vanguardia como Crisalix o Mirror.

3 Intervención

Llegado el día, la intervención se realiza con las máximas garantías. El doctor Santos está especializado en diversos procesos de cirugía plástica tanto estética como reparadora, como blefaroplastia, otoplastia, rinoplastia, la reducción o el aumento de mama -también recambios y retiradas de implantes-, mastopexia, ginecomastia, liposucciones, abdominoplastia…

4 Posoperatorio

El posoperatorio trata de que el paciente se sienta como en casa; para ello se le ofrece un entorno cercano y cómodo, con tratamientos que favorecen la recuperación como la hiloterapia.

Cirugía plástica reparadora y estética Doctor José Manuel Santos Zarza

Teléfono 943 00 28 04

Dirección Policlínica Gipuzkoa (Paseo Miramón, 174 – Donostia-San Sebastián)

Consulta en planta baja

Web www.drsantosplastica.com