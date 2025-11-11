Excelentia vuelve al Kursaal con un homenaje sinfónico a Ennio Morricone y 100 años de cine

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:17 Compartir

El próximo sábado 16 de noviembre, el Auditorio Kursaal de San Sebastián será escenario de un acontecimiento musical de primer nivel: un gran homenaje a Ennio Morricone, el mítico compositor y director de orquesta italiano que cambió para siempre la historia del cine con sus partituras inmortales. La Royal Film Concert Orchestra, interpretará un amplio recorrido por las melodías más emblemáticas del maestro, en un espectáculo que promete emocionar al público y rendir tributo a uno de los mayores genios de la música del siglo XX.

Además, el público podrá disfrutar de un recorrido por la major música de cine de los últimos 100 años de otros compositores.

Morricone, nacido en Roma en 1928, compuso más de quinientas bandas sonoras para películas y series, además de numerosas obras de concierto. Su legado abarca desde los inolvidables westerns de Sergio Leone —que lo consagraron mundialmente— hasta películas de culto, dramas históricos y obras contemporáneas. A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el Óscar honorífico en 2006 por su trayectoria, y el Óscar a la mejor banda sonora original en 2016 por The Hateful Eight, de Quentin Tarantino. En 2020 fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, compartido con John Williams, en reconocimiento a una vida entera dedicada a emocionar a través de la música.

El programa de la velada incluye clásicos como El bueno, el feo y el malo, La misión, Cinema Paradiso, Érase una vez en América o The Ecstasy of Gold, piezas que han trascendido la gran pantalla y forman parte del imaginario colectivo de generaciones enteras. Junto a ellas, la Royal Film Concert Orchestra ofrecerá un repaso por otras bandas sonoras legendarias del cine, entre las que destacan Casablanca, Lo que el viento se llevó, Ben-Hur, El Padrino, Titanic, Piratas del Caribe, La vida es bella, Rocky, Forrest Gump y El Señor de los Anillos, entre otras.

Según palabras del presidente de Excelentia, Javier Martí: «… Cada interpretación será una invitación a revivir los momentos más intensos del séptimo arte, en un formato que une la fuerza de la música en directo con la emoción del recuerdo». La Orquesta presente en 34 ciudades es una formación sinfónica de gran prestigio, lo cual garantiza una ejecución impecable y una atmósfera envolvente que hará vibrar el Kursaal.

Este concierto es una cita ineludible para los amantes del cine, la música y la emoción pura.

Las entradas ya están disponibles a través de internet Conciertos San Sebastián - Excelentia y taquillas del Kursaal.