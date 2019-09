Empieza el curso: academias de idiomas en San Sebastián

Lunes, 16 septiembre 2019, 09:32

Ha llegado Septiembre y con él empieza un nuevo curso. A la oferta de los distintos centros de enseñanza se suman tres academias de idiomas muy especiales cuyo objetivo es impartir uno de los conocimientos más solicitados tanto en la vida, como en el entorno laboral: el dominio de una lengua inglesa.

La calidad de sus métodos y el alto nivel de cualificación de sus profesores convierten a estas academias de idiomas en unas de las mejores opciones para complementar la formación de niños y adultos.

London School of Languages: closer than you think

Para cualquier persona, lograr sus objetivos está más cerca de lo que suele creer. Por ello, «closer than you think» es el eslogan de la academia London School of Languages. Y esta es, precisamente, su misión como centro de enseñanza: que todos sus alumnos alcancen su objetivo de llegar a dominar una segunda lengua.

Este año, London School está de celebración. Cumplen 25 años ofreciendo un servicio integral de enseñanza en dos lenguas extranjeras: inglés y francés. Además de en San Sebastián, tienen otros tres centros ubicados en Oiartzun, Urnieta y Astigarraga.

Desde 2017, London School of Languages es el centro organizador de la ELT Conference. Esta es la única conferencia internacional sobre enseñanza del inglés que se celebra todos los años en el Palacio Miramar de San Sebastián. A ella acuden diversas academias de idiomas y profesionales de referencia mundial. La próxima cita será el 28 de marzo de 2020.

Formación para todas las etapas de la vida

La oferta de London School of Languages abarca todas las etapas de la vida. Por ello, ofrece cursos y niveles desde los tres años. Su método de enseñanza es muy efectivo, convirtiendo el aprendizaje en diversión. Los niños interiorizan el idioma de una forma natural a través de juegos, canciones y cuentos.

De esta manera, imparten clases de 30 minutos de duración en guarderías en las que los niños juegan y cantan mientras aprenden. Asimismo, dan clases en escuelas a las que les ofrecen también un servicio de «benchmarking». Este consiste en una evaluación externa de los objetivos marcados por cada centro escolar.

En London School of Languages creen firmemente en la importancia que tiene el inglés en la vida de las personas. Por ello, se esfuerzan para que sus alumnos aprendan lo más rápido y eficazmente posible. Ofrecen cursos para adultos de inglés general, clases particulares y para preparación de exámenes de Cambridge, consiguiendo el 95% de aprobados entre sus alumnos.

El inglés no debe limitarse al aula

Para London School of Languages una parte del aprendizaje ocurre fuera del aula. Por ello, ofrecen todos los viernes talleres y actividades gratuitas en sus jornadas «Social Friday». Estas incluyen cuentacuentos y manualidades para los más pequeños, y clases de conversación y sesiones de cine para jóvenes.

Además, defienden la importancia de combinar las clases con los viajes al extranjero para perfeccionar el idioma. Y para responder a esta necesidad oferta cursos de verano en Estados Unidos, Irlanda, Escocia o Inglaterra. Pero también tienen cursos para jóvenes y adultos a lo largo de todo año y a cualquier destino.

Único centro autorizado por Cambridge para la formación de profesores (CELTA)

Además de ser una de las mejores academias de idiomas de San Sebastián, se distingue por formar profesores de inglés, siendo el único centro en Euskadi autorizado por la Universidad de Cambridge para impartir CELTA. London School of Languages cuenta con una amplia oferta de formación dentro de su proyecto «Teacher Learning», considerando que el aprendizaje continuo es importante para ofrecer una enseñanza de calidad.

El programa CELTA de formación de profesores es el más prestigioso del mundo y ofrece convocatorias en Donostia y en Bilbao. La próxima convocatoria será en la capital vizcaína y ya está abierto el plazo de inscripción para todos aquellos alumnos que quieran presentarse.

Como novedad para el año que viene, London School of Languages lanzará un nuevo curso online. Con «The YLs Course» (The Young Learners Course) se formará a profesores especialmente en la enseñanza de niños y adolescentes.

London School of Languages ofrece una atención personalizada acompañando a sus alumnos durante todo el proceso de aprendizaje y manteniendo una relación cercana con estudiantes y padres.

London School of Languages

Dirección: Avda. Ategorrieta, 27

Teléfono: 943 507 507

Página web: london-school.com/

Cuatro centros en Gipuzkoa: Donostia, Oiartzun, Urnieta y Astigarraga

Academia Elduaien: experiencia e innovación en la enseñanza de idiomas

La academia de idiomas Elduaien lleva más de 50 años ofreciendo formación y servicios lingüísticos con novedosas metodologías de enseñanza y profesores altamente cualificados. Desde que iniciaran su andadura, esta academia tiene muy clara la importancia que tiene saber idiomas y se enfrenta al reto de poner al alcance de la mayoría el poder aprender una lengua extranjera.

Su primera academia fue inaugurada en Tolosa y ante la demanda creciente de alumnos fue abriendo distintos centros en Lasarte-Oria, Donostia, Urnieta, Alegia, Villabona, Beasain y Andoain. Con sus dos últimas aperturas en el barrio de Gros e Irún, ya son 16 academias Elduaien en todo Gipuzkoa.

Siempre mirando al futuro y en mejora constante, en la academia Elduaien tienen su propio «Know How«: »la experiencia en la formación, la atención personalizada y la innovación son nuestro sello de identidad«.

Oferta de cursos de idiomas a medida

En Elduaien están preparados para resolver todas las necesidades de los estudiantes. Cuentan para ello con un equipo docente dinámico, flexible y comprometido con sus alumnos. Además, sus profesores reciben formación continua. Esto les permite estar siempre a la vanguardia de las metodologías más modernas.

La academia Elduaien ofrece una formación integral desde el nivel más básico A1 hasta el más avanzado C2 (Proficiency). Con el fin de adaptarse a las necesidades de cada alumno, Elduaien imparte distintas modalidades formativas para todas las edades y niveles:

Niños entre 3 y 12 años: la mejor forma de aprender un idioma es seguir un ritmo natural de aprendizaje. Elduaien imparte una metodología para los más pequeños basada en la creatividad y en el juego. Esto permite a los niños aprender inglés como si se tratara de la adquisición de una lengua materna.

Cursos para jóvenes: Elduaien comprende la importancia de aprender un segundo idioma de cara al futuro. Con el fin de ofrecer la mejor formación a los jóvenes, incorpora al método de aprendizaje contenidos didácticos y el uso de nuevas tecnologías para fomentar la participación y la motivación de los alumnos.

Cursos para adultos: El ritmo de vida suele ser frenético. Elduaien entiende esta realidad y, por ello, ofrecen grupos reducidos y horarios flexibles para ajustarse a los horarios de los adultos.

Inglés para empresas: Elduaien ofrece a cada empresa una metodología específica y eficaz que cubra sus necesidades en base a su tamaño y sector.

Puedes encontrar el curso de idiomas que mejor se adapte a tus necesidades. Y si no lo consigues, Elduaien lo diseña especialmente para ti.

Descuentos especiales para familias

La academia de idiomas Elduaien ofrece soluciones para todos. Por ello, ofrece descuentos muy interesantes. Por ejemplo, las familias numerosas pueden disfrutar de una reducción del 12% en la cuota mensual.

Pero, además, ¡tienen muchas otras ofertas atractivas! Por ejemplo, descuentos en la matrícula para familiares, o a partir del segundo idioma. Solo debes acudir a tu centro Elduaien más cercano y solicitar información.

Centro examinador oficial Cambridge Assessment English

La academia Elduaien es el centro examinador ES098 autorizado por Cambridge Assessment English. Ofrece a sus alumnos un seguimiento y asesoramiento personalizado a la hora de presentarse a los exámenes de Cambridge. La academia Elduaien les acompaña al universo Cambridge desde muy pequeños con los Young Learners y pasando por KET, PET, First, Advanced, hasta llegar al Proficiency. Porque el universo Cambridge no termina con el Advanced.

En la academia Elduaien siempre animan a sus alumnos a ir un paso más allá y conseguir el Proficiency. Porque Proficiency en inglés significa «dominio» y el objetivo de Elduaien es que sus alumnos se conviertan en expertos en el idioma.

Los profesores tienen mucha experiencia en la preparación de exámenes oficiales de Cambridge English. Pero es que, además, los alumnos tienen ventajas exclusivas. Al hacer la matrícula para el examen se les imparten el doble de horas totalmente gratis. De esta manera, se garantiza que el alumno afianza su nivel antes de la prueba.

Elduaien es una de las academias de idiomas con las metodologías más eficaces. Y esto es gracias a las nuevas tecnologías aplicadas a las aulas, la diversidad de recursos, el seguimiento exhaustivo y la evaluación continua de los alumnos. Pero, sobre todo a la dedicación y la pasión de su equipo de profesores que ofrecen una atención individualizada y personal a cada alumno.

Academia de idiomas Elduaien

Total de 16 centros en Gipuzkoa: Irún, Donostia (4), Lasarte (2), Urnieta, Andoain, Villabona, Tolosa (4), Alegia y Beasain

Web: www.elduaien.com/es

Well and Will: preparados para el nuevo curso

Well and Will es una de las academias de idiomas de San Sebastián más completas. Ubicada en Benta Berri, cuenta con más de 20 años de experiencia impartiendo una formación de alta calidad. A través de distintas metodologías de aprendizaje, siempre mantiene el mismo objetivo: el desarrollo idiomático de sus alumnos.

En Well and Will tienen claro que los idiomas son la clave para lograr el desarrollo de competencias comunicacionales primordiales para el mundo de hoy: «sin comunicación no hay comprensión, y sin esta última no hay aprendizaje». Por ello, y aunque son especialistas en la enseñanza del inglés, tienen una amplia oferta de cursos de idiomas.

Su excelente equipo de profesores nativos y cualificados para la enseñanza de idiomas está respaldado por una sólida dirección académica. Es un equipo humano, bien consolidado y volcado en sus estudiantes. Por ello, año tras año ponen todo su esfuerzo y entusiasmo en desarrollar nuevos programas que impulsen el progreso de sus alumnos.

Única con el método CLIP CLAP English for Kids

Well and Will es una de las academias de idiomas con los sistemas más divertidos para el aprendizaje infantil. De hecho, es la única academia de San Sebastián que imparte el método CLIP CLAP English for Kids. Este método es altamente efectivo para iniciar a los más pequeños en el aprendizaje del inglés de una manera natural. El objetivo es simular la adquisición de una lengua materna a través del juego.

Su metodología está compuesta por tres bloques que se adaptan al desarrollo evolutivo y cognitivo de los niños de cada edad. Una manera excelente de aprender jugando y diseñada para niños a partir de los 4 años.

Por otro lado, los cursos para niños de 8 años en adelante y jóvenes están centrados en un objetivo concreto. Well and Will pone todo su esfuerzo en que los alumnos superen el nivel C1 de inglés antes de finalizar el bachillerato.

Cursos y niveles adaptados para todas las edades

Todos los programas de Well and Will se adaptan a las necesidades de cada estudiante. Y esto incluye también a universitarios y adultos que buscan mejorar sus habilidades con el idioma. Para ellos, Well and Will ofrece cursos muy variados: para mejorar el nivel en general, preparación de exámenes (Cambridge, TOEFL, IELTS..), mejorar la conversación y viajes al extranjero para complementar la formación.

Well and Will es miembro del Centro Autorizado de Cambridge ES409. Como tal, son especialistas en preparación de exámenes: Starters, Movers, Flyers, PET, First Certificate, Advance y Proficiency. Los excelentes resultados que obtienen todos los años animan al equipo de Well and Will a mantener y mejorar sus métodos de trabajo continuamente.

Pero si hay una cosa que distingue a esta escuela de otras academias de idiomas es el estricto seguimiento del progreso de cada estudiante. Por ello, se elaboran y se entregan informes muy precisos de la evolución del alumno cada cuatro semanas realizando un seguimiento continuo.

Soluciones también para empresas

La academia Well and Will desde su departamento Business Services, ofrece soluciones para empresas y profesionales. Gracias a sus eficaces métodos, cuenta con un gran número de clientes entre las empresas de Gipuzkoa. Su oferta de idiomas abarca el euskera, francés, alemán, italiano, portugués, ruso y chino.

El objetivo es formar a los empleados y directivos ayudándoles no solo a comunicarse con efectividad, sino también a superar las diferencias culturales que pueden ser un obstáculo para el éxito de un negocio en el ámbito internacional.

Para Well and Will es importante que sus alumnos lleven su aprendizaje del inglés mucho más allá de las clases y del tiempo que pasan en la academia. Para ello, ofrecen una enseñanza personaliza que garantice la adquisición de todas las habilidades necesarias. Quieren ayudar a los alumnos a que desarrollen el pensamiento crítico, la expresión escrita y oral e, incluso, descubran el placer de la lectura en cualquier idioma.

Academia de idiomas Well and Will

Dirección: Bertsolari Xalbador 18 Bajo, 20018 Benta Berri, Donostia

Teléfono: 943 317 999

Página web: wellandwill.com/