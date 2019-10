Elola altzariak te proporciona el descanso que te mereces

Miércoles, 16 octubre 2019, 07:06

Elola altzariak es una de las empresas referentes de la decoración en el territorio guipuzcoano. Con más de 1500 dormitorios a sus espaldas, ofrecen un servicio especializado que se adapta a las necesidades de cada uno.

No solo eso, en Elola también son expertos en el descanso. 3 generaciones han estado trabajando para que tus colchones te proporcionen un sueño plácido. Si hay algo que han aprendido en estos 52 años de servicio, es que dormir y descansar son dos conceptos que tienen que ir de la mano.

La última tecnología en sus productos

En Elola te encontrarás con las mejores marcas del mercado: Pikolín, Epeda, Lattoflex, Bulex, Tempur o Velfont, entre otras muchas. Te ayudarán a encontrar el que mejor se ajuste a ti para que puedas dormir profundamente.

Trabajan exclusivamente con aquellas marcas que apuestan por una alta calidad del descanso de los clientes. Muchas de ellas incorporan las tecnologías que están revolucionando el sector de los colchones. Estas son algunas de ellas:

1.- Tecnología Air

Los profesionales de la tienda conocen muy bien la importancia de la transpiración en los colchones. El aire es esencial para mantener una buena higiene. Ayuda a combatir el calor para que no tengas ningún problema para dormir. Los productos que incluyen esta tecnología logran una ventilación integral gracias a las capas superiores transpirables.

2.- Dual Balance

Las personas vivimos a un ritmo frenético. Las prisas y el estrés generan que nuestra columna vertebral se cargue diariamente. Por eso es esencial contar con un colchón que ayude a recuperarte del daño. Esta tecnología facilita a que la pareja pueda descomprimir esos dolores gracias a que puedes personalizar el soporte de cada lado en base a tu estructura física. En Elola cuentan con el conocimiento que se necesita para encontrar el tuyo.

3.- DryCool

La higiene es primordial para contar un descanso reparador. A la noche el cuerpo sigue transpirando, por lo que el sudor favorece la aparición de bacterias. Su tecnología se basa en la misma que los materiales que utilizan para la ropa deportiva.

4.- Progresivo

Cada capa del colchón es vital para proporcionarte un buen descanso. Este tipo de colchón lleva en su interior el doble bloque de muelles. Esto ayuda a que la presión del cuerpo con la cama se reduzca. Un equilibrio entre el soporte necesario pero con una sensación placentera.

Descansar, un lujo para cada vez más personas

Según un estudio reciente de 360 Wellbeing 2019: Well and Beyond, en España solo un 32% de la población afirma tener un descanso adecuado. Unos resultados alarmantes para la salud de todos los ciudadanos.

Elola altzariak cuenta con los mejores profesionales para que puedan orientarte en la mejora de tu calidad del sueño. Dormir bien regenera todos los daños producidos por el ritmo de vida actual. Afecta a niveles tanto físicos como psicológicos. Por eso, es muy importante confiar nuestro descanso en profesionales con experiencia.

Más información

Establecimientos: ELOLA ALTZARIAK - Plaza Poeta Lizardi 2, 20400, Tolosa, Gipuzkoa - Tienda BED'S - Nafarroa Etorbidea 4, 20200 Beasain, Gipuzkoa

Teléfono: Tolosa, 943 65 29 01 - Beasain, 943 54 21 82

Email: denda@loaldiak.com

Web: https://www.elolaaltzariak.com