Donostia como escenario de un 'Escape'

Viernes, 23 de abril 2021, 11:45 Comenta Compartir

¿Cuánto conoces la ciudad en la que vives? ¿Te has planteado alguna vez la posibilidad de hacer un 'escape' en el exterior? Pues Paula Vera y Lucía Martínez lo vieron claro hace ya más de dos años, cuando estudiaban Liderazgo emprendedor e Innovación en la Universidad Mondragón y se embarcaron en un proyecto denominado Escape The City, el 'escape' que sale de la habitación y te lleva por la ciudad, poniendo a prueba tus conocimientos sobre la misma y enseñándote partes de su historia que quizá no conozcas.

Arrancaron con un pequeño recorrido por el centro de Madrid y el éxito cosechado les llevó a aventurarse con otro por el conocido Parque del Retiro.

Después de los resultados obtenidos en Madrid, no tardaron en expandirse y en implantarse en Donostia, donde cuentan con dos recorridos. San Sebastián Centro 'Cuestión de dinero' y San Sebastián Gros 'El misterio de Santa Clara y Santo Tomás'. Con el primero tendrás que resolver el caso de una misteriosa muerte que tuvo lugar en la capital donostiarra. En el segundo, el 'escape' te plantea el reto de investigar la desaparición de una pintora y un arrantzale donostiarras.

Ambos juegos cumplirán con el objetivo de hacerte pasar un rato divertido y nos plantean un enigma que nos llevará a recorrer la ciudad en busca de la solución. La experiencia, ideal para hacer en grupo -de al menos cuatro personas-, resulta estimulante y emocionante y el hecho de que se traslade al exterior le convierte en una actividad completamente segura en tiempos de pandemia.

Siete ciudades

La expansión del negocio de estas jóvenes emprendedoras -Paula y Lucía tienen 21 y 22 años- y su proyecto Escape the City sigue en marcha. Por ahora les ha llevado a abrir en siete ciudades: Bilbao, Madrid (con dos recorridos), Barcelona, Pamplona, Valencia y Girona. En todos ellos, un equipo joven está a cargo de los jugadores y les ofrece las instrucciones pertinentes antes de comenzar el juego.

Para empresas

Escape the City también tiene una importante experiencia preparando juegos personalizados para las empresas, orientados a fomentar diferentes habilidades entre los trabajadores como son el trabajo en equipo, la capacidad resolutiva, la creatividad, el pensamiento 'out of the box'... Diseña 'escape rooms' a medida para facilitar procesos de selección, dinamizar charlas y eventos o concienciar sobre temáticas como la igualdad y sostenibilidad, entre otras.

Juego de mesa

Escape The City también ha lanzado al mercado su propio juego de mesa. Un juego novedoso que te permitirá vivir experiencias únicas a lo largo de todo el mundo y que están basadas en hechos reales. Se llama Escape the World y las creadoras de Escape The City lograron sacarlo adelante gracias al apoyo de los mecenas en la campaña de crowdfunding que finalizaron el pasado mes de enero.

Este Oferplan te ofrece la posibilidad de probar la experiencia de un 'street escape' por un precio más que interesante para seis personas. La temática del juego es 'El misterio de Santo Tomás y Santa Clara' y el punto de partida es el Palacio de Duque de Mandas, en el parque de Cristina Enea.

<< Disfruta de la nueva revolución de los escape rooms, y ahora por ser lector de El Diario Vasco, el grupo de hasta 6 personas por 59€ en lugar de 120€ enoferplan.diariovasco.com >>

Ampliar

Escape the City

Dirección: Palacio de Duque de Mandas (Donostia)

Teléfono: 699 755 890

Web: www.escapethecity.es

Instagram: @escapethecityx

Facebook: @EscapetheCityMADRID