«Se deben recuperar los valores éticos, especialmente en política y en economía»

-¿Qué quería ser de mayor?

-La verdad que no me acuerdo. Siempre tuve claro lo que no quería ser y eso me ha ayudado mucho.

-¿Qué le preocupa del futuro?

-El futuro estará lleno de oportunidades. Las personas podrán vivir más y con mejor salud. No será necesario trabajar tanto y los trabajos duros tenderán a desaparecer. La tecnología permitirá corregir los problemas medioambientales, el hambre y la falta de agua.

Todo puede tender a ser casi perfecto, si somos conscientes de cuatro puntos.

El primero es que estamos todos en el mismo planeta y debemos cumplir las exigencias de sostenibilidad requeridas. Si no, enfilaremos un proceso de autodestrucción irrecuperable. En segundo lugar, los desequilibrios económicos entre zonas no son sostenibles, tampoco las diferencias sociales. Es necesario volver a una cultura del esfuerzo y la solidaridad y escapar de la especulación, el pelotazo y la inmediatez. El tercero es la recuperación del valor de 'ser', sin valorar tanto el 'parecer' y 'castigar' ese parecer cuando no sea, tanto a nivel personal como de las organizaciones. Por último, se deben recuperar los valores éticos en todas las áreas, en especial en política y en economía.

-¿Cómo se imagina Gipuzkoa dentro de 10 años?

-He conocido mundo y no tengo duda de que Gipuzkoa es ya un excelente lugar para vivir. Seguirá evolucionando positivamente y mantendrá los estándares más altos de calidad de vida. Será una sociedad más justa y solidaria, con oportunidades para su población y en especial para los jóvenes, que tendrán empleo de calidad en empresas competitivas a nivel internacional y de alto nivel tecnológico.

-«El futuro es mujer». ¿Qué le sugiere esta afirmación?

-El futuro es persona. Creo que eso está claro.

-¿Qué aspectos no deben perderse de vista para asegurar una sociedad de bienestar en el futuro?

-Una sociedad de bienestar debe garantizar llegar a unos estándares aceptables de calidad de vida. Es vital que haya oportunidades y suficiente empleo y de calidad, que los jóvenes se formen adecuadamente en las especialidades requeridas para una sociedad más sofisticada y tecnológica. También que haya el máximo de solidaridad, pero sin incentivar una forma de vida parasitaria y que se busquen permanentemente alternativas de empleo.

Para ello, es fundamental que las generadoras de riqueza, las empresas, funcionen. Es importante apoyarles con infraestructuras adecuadas, potenciar el I+D, la internacionalización, la empleabilidad de las plantillas e incentivar la reinversión de los beneficios y la generación de empleo.

-¿Qué opinión le merece el programa de la Diputación Etorkizuna Eraikiz?

-Es una buena iniciativa y encaja perfectamente en lo comentado. Etorkizuna Eraikiz debería pasar a ser la forma de hacer en nuestra sociedad, mejorando entre todos los retos que tenemos en Gipuzkoa a base de respuestas consensuadas.

-En los últimos años, MONDRAGON está apostando por abrirse a nuevos sectores de negocio en detrimento de la industria. ¿Apostar más por nuevos sectores y más por la Industria es el camino que debe tomar Gipuzkoa?

-MONDRAGON sigue apostando por la Industria y prueba de ello el aumento en los últimos cinco años de los puestos de trabajo en este área en más de 7.800 personas. Apostamos también por otros sectores que ofrecen oportunidades de generar empleo de calidad.

Gipuzkoa debe mantener la apuesta por una industria capaz de competir a nivel internacional, siendo muy buena en lo que hace y con tecnología puntera; una industria en la que colaboran las empresas del sector y que, a su vez, favorece la creación de servicios de alta sofisticación que esa actividad necesita. Todo ello sin olvidar otros sectores. La diversificación ayuda a ser una economía más resilente ante las crisis. Suiza o Alemania son buenos ejemplos.

-¿Qué papel cree que tienen que jugar las cooperativas y los valores que representan en la Gipuzkoa del futuro? ¿Qué futuro les augura?

-Donde están asentadas las cooperativas la renta personal media es más alta y el índice de pobreza más bajo porque nuestro modelo distribuye mejor la riqueza, aspecto que es un factor clave para la cohesión social. Nuestro modelo supone la democracia en lo económico, con una participación integral en la propiedad, en la gestión y en los resultados y con un modelo de gobernanza que garantiza transparencia y genera una cultura constructiva y cooperativa. Buscamos la generación de empleo sostenible y de calidad y perseguimos la empleabilidad de las personas a través de la adaptación y formación continua.

La intercooperación está en nuestro ADN, tanto la solidaridad intercooperativa como en la mejora de la competitividad de los negocios. Somos referente en Innovación, con Mondragon Unibersitatea y 15 centros de I+D. Todo ello con arraigo en el territorio. El futuro dependerá de la capacidad de adaptación a los drásticos cambios que van a venir, pero nuestro modelo ha demostrado una solidez basada en los valores cooperativos que nos ayudan a intentar mejorar cada día.