Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instalación en la cubierta del Centro Comercial Urbil.

Comunidades energéticas industriales: la energía que impulsa la nueva economía guipuzcoana

Las comunidades energéticas industriales se erigen como punta de lanza estratégica en el camino a la descarbonización

Viernes, 14 de noviembre 2025

En la lucha contra el cambio climático, la descarbonización de los sectores económicos es esencial. Las empresas, y la industria en general, tienen que posicionar la sostenibilidad en el centro de sus estrategias corporativas.

En la nueva economía industrial, la sostenibilidad no debe ser vista solo como un requisito normativo, sino como una ventaja competitiva y un compromiso con las generaciones futuras. Y en ese camino a la descarbonización, las comunidades energéticas industriales se erigen como punta de lanza estratégica.

Estas comunidades permiten que las empresas de un mismo polígono industrial se organicen para producir, compartir y gestionar su propia energía renovable, generando un ahorro directo en sus costes energéticos y reduciendo de manera significativa las emisiones de CO2 asociadas a su actividad.

Y el cambio va más allá de apostar por energías renovables. Se trata de transformar la manera en que entendemos la energía, convirtiéndola en un bien común.

Comunidades energéticas industriales en Gipuzkoa.

Mapa de comunidades energéticas en Gipuzkoa

Gracias al impulso del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el territorio se ha situado a la vanguardia del modelo de comunidades energéticas en España, con 67 comunidades activas, seis específicamente industriales.

Una red que comenzó a desplegarse en Eibar en 2023, en el polígono Azitain, convirtiéndose en la primera comunidad energética de empresas industriales de Euskadi. A ella se han ido sumando después otras en Usurbil (en el Centro Comercial Urbil), en Donostia (en el polígono 27), en Pasaia (Nabalaldeko Komunitate Energetikoa), en Lasarte-Oria (Ibaiondo 2), y en Ordizia (Ordiziako Zerbitzu Enpresen TEK).

32 pymes se abastecen así de energía renovable y limpia en el territorio. Y el objetivo es seguir sumando. El Departamento de Sostenibilidad ha subvencionado la puesta en marcha de estas comunidades con más de 300.000 euros, y acompaña a las empresas desde su creación a través de la Oficina de Transformación Energética de Gipuzkoa con programas de asesoramiento, formación y ayudas específicas.

Imagen - «Gipuzkoa ha demostrado que la descarbonización de la economía no está reñida con el desarrollo industrial. Al contrario. Su éxito depende precisamente de que la industria se convierta en protagonista del cambio. Y las comunidades energéticas industriales son el motor de ese cambio»

«Gipuzkoa ha demostrado que la descarbonización de la economía no está reñida con el desarrollo industrial. Al contrario. Su éxito depende precisamente de que la industria se convierta en protagonista del cambio. Y las comunidades energéticas industriales son el motor de ese cambio»

José Ignacio Asensio

Diputado de Sostenibilidad

Ventajas competitivas

Las comunidades energéticas industriales persiguen tres objetivos: autonomía energética, competitividad económica y acción climática.

La autonomía energética es una prioridad estratégica en un contexto de volatilidad de precios y dependencia de recursos externos. Las comunidades energéticas industriales permiten que las empresas tengan mayor capacidad de planificación, reduciendo su vulnerabilidad frente a las crisis energéticas. Al mismo tiempo, al producir energía renovable, local y compartida, se refuerza la resiliencia del territorio.

Desde el punto de vista económico, estas comunidades suponen un motor de competitividad para la industria guipuzcoana. Al reducir la factura eléctrica, las empresas ganan margen de maniobra y pueden reinvertir en innovación o empleo.

Pero más allá del ahorro, el modelo ofrece una ventaja reputacional creciente. El mercado valora cada vez más el compromiso con la sostenibilidad. Formar parte de una comunidad energética es, por tanto, una apuesta de futuro.

Y por supuesto contribuyen a la transición energética, al dejar de utilizar combustibles fósiles y generar energía limpia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  3. 3 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  4. 4

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  5. 5

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  6. 6 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  7. 7

    A juicio dos varones por sendas agresiones sexuales en dos parkings públicos de Donostia
  8. 8 Gipuzkoa deberá devolver 86.000 euros a un capitán de barco por sus trabajos de pesca en alta mar
  9. 9

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  10. 10

    Cuando la Real descendió al mejor Sanse de la historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Comunidades energéticas industriales: la energía que impulsa la nueva economía guipuzcoana

Comunidades energéticas industriales: la energía que impulsa la nueva economía guipuzcoana