Comunidades energéticas industriales: la energía que impulsa la nueva economía guipuzcoana Las comunidades energéticas industriales se erigen como punta de lanza estratégica en el camino a la descarbonización

En la lucha contra el cambio climático, la descarbonización de los sectores económicos es esencial. Las empresas, y la industria en general, tienen que posicionar la sostenibilidad en el centro de sus estrategias corporativas.

En la nueva economía industrial, la sostenibilidad no debe ser vista solo como un requisito normativo, sino como una ventaja competitiva y un compromiso con las generaciones futuras. Y en ese camino a la descarbonización, las comunidades energéticas industriales se erigen como punta de lanza estratégica.

Estas comunidades permiten que las empresas de un mismo polígono industrial se organicen para producir, compartir y gestionar su propia energía renovable, generando un ahorro directo en sus costes energéticos y reduciendo de manera significativa las emisiones de CO2 asociadas a su actividad.

Y el cambio va más allá de apostar por energías renovables. Se trata de transformar la manera en que entendemos la energía, convirtiéndola en un bien común.

Gracias al impulso del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el territorio se ha situado a la vanguardia del modelo de comunidades energéticas en España, con 67 comunidades activas, seis específicamente industriales.

Una red que comenzó a desplegarse en Eibar en 2023, en el polígono Azitain, convirtiéndose en la primera comunidad energética de empresas industriales de Euskadi. A ella se han ido sumando después otras en Usurbil (en el Centro Comercial Urbil), en Donostia (en el polígono 27), en Pasaia (Nabalaldeko Komunitate Energetikoa), en Lasarte-Oria (Ibaiondo 2), y en Ordizia (Ordiziako Zerbitzu Enpresen TEK).

32 pymes se abastecen así de energía renovable y limpia en el territorio. Y el objetivo es seguir sumando. El Departamento de Sostenibilidad ha subvencionado la puesta en marcha de estas comunidades con más de 300.000 euros, y acompaña a las empresas desde su creación a través de la Oficina de Transformación Energética de Gipuzkoa con programas de asesoramiento, formación y ayudas específicas.

«Gipuzkoa ha demostrado que la descarbonización de la economía no está reñida con el desarrollo industrial. Al contrario. Su éxito depende precisamente de que la industria se convierta en protagonista del cambio. Y las comunidades energéticas industriales son el motor de ese cambio» José Ignacio Asensio Diputado de Sostenibilidad

Ventajas competitivas

Las comunidades energéticas industriales persiguen tres objetivos: autonomía energética, competitividad económica y acción climática.

La autonomía energética es una prioridad estratégica en un contexto de volatilidad de precios y dependencia de recursos externos. Las comunidades energéticas industriales permiten que las empresas tengan mayor capacidad de planificación, reduciendo su vulnerabilidad frente a las crisis energéticas. Al mismo tiempo, al producir energía renovable, local y compartida, se refuerza la resiliencia del territorio.

Desde el punto de vista económico, estas comunidades suponen un motor de competitividad para la industria guipuzcoana. Al reducir la factura eléctrica, las empresas ganan margen de maniobra y pueden reinvertir en innovación o empleo.

Pero más allá del ahorro, el modelo ofrece una ventaja reputacional creciente. El mercado valora cada vez más el compromiso con la sostenibilidad. Formar parte de una comunidad energética es, por tanto, una apuesta de futuro.

Y por supuesto contribuyen a la transición energética, al dejar de utilizar combustibles fósiles y generar energía limpia.