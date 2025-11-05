Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arrate Olaiz, Ibarmia: «Con el uso de las energías renovables adoptamos una postura más responsable con nuestro entorno»

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:04

«Hemos apostado por las energías renovables, no sólo por el ahorro económico que nos supone. También estamos muy satisfechos porque al final adoptamos una postura más responsable con nuestro entorno». Así ratifica Arrate Olaiz, de Ibarmia, su apuesta por una sociedad con un objetivo común, cuidar el medio ambiente. La empresa, ubicada en Azkoitia, Gipuzkoa, lleva 60 años aportando soluciones de alto valor añadido al sector de la máquina-herramienta y con un ambicioso plan estratégico que orienta la actividad diaria de la empresa a reducir al mínimo las improductividades, los riesgos para sus trabajadores y el impacto sobre el medio ambiente.

Para seguir avanzando en descarbonización, Ibarmia ha llevado a cabo la implantación de placas solares en la superficie de su pabellón gracias al Programa de Autoconsumo que ha puesto en marcha el Gobierno vasco y que está gestionado por el Ente Vasco de la Energía. Con una cantidad de 80 millones para 2025 y 2026, este programa se enmarca en el Plan de Transición Energética y Cambio Climático, que fija como meta reducir las emisiones un 45% para 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

