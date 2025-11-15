Aparture Forum aborda el modelo profesional de las viviendas turísticas en Euskadi La Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi celebró su sexta edición en la que una ponencia de Juan Castro y una mesa redonda con Vanesa Alainez, Javier Pet y el propio Castro hincaron el diente a la situación del sector desde diferentes perspectivas

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi, Aparture, celebró este jueves en Donostia la sexta edición del Aparture Forum, que tuvo el céntrico Hotel Catalonia como escenario. El encuentro, que contó con la colaboración de Gobierno Vasco y Kave Home, centró el análisis sobre el presente y el futuro del sector de las viviendas turísticas, con el foco puesto sobre el modelo normativo que defiende Aparture.

Asier Pereda, presidente de Aparture, fue el encargado de dar la bienvenida al acto con un discurso en el que aprovechó para poner de relieve que «Donostia y Bilbao fueron las primeras capitales del Estado en regular el uso turístico de la vivienda como una actividad económica clasificada que se desarrolla sobre suelo terciario con supervisión administrativa plena como los hoteles». Al mismo tiempo, celebró que «los principales destinos turísticos de Euskadi están siguiendo el mismo camino para lograr la convivencia urbana equilibrada en su implantación».

El evento entró plenamente en materia con la ponencia de Juan Castro, consultor turístico que expuso brevemente un informe de la evolución del sector turístico en el que se puso de manifiesto la importancia de las asociaciones en el desarrollo e implantación sostenible, de la cogobernanza responsable y participativa en un sector muy afectado por las diferentes normativas, y la necesidad de adaptación al destino. Castro recalcó que «la clave del éxito del modelo de vivienda turístico vasco es la capacidad de buscar consensos con atención a la tipología del territorio, con voluntad y mucha profesionalidad», un mensaje que causó admiración entre los asistentes.

Tras la interesante ponencia de Castro, hubo un espacio para el debate y en una mesa redonda moderada por Asier Pereda, Vanesa Alainez, docente del Grado Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos, Marketing y Publicidad de Cebanc; Javier Pet, profesional con más de 25 años de trayectoria en el sector hotelero español; y Juan Castro abordaron cuestiones clave sobre la consolidación del modelo de las viviendas turísticas como una realidad normativa y económica plena en Euskadi y su comparación con el resto del Estado y de Europa.

El debate se inició con el planteamiento de si la fórmula de Euskadi podría llevarse a otras comunidades, plasmándose la dificultad de trasladar a otros territorios con rentabilidades menores la atracción del talento con unos convenios tan competitivos como los que se ofrecen en Euskadi. Asimismo, se trasladó que el ser un territorio pequeño y con sectores económicos históricamente fuertes que no dependen solo del turismo, junto con una administración abierta al consenso, ha facilitado el desarrollo de este modelo.

Desde la perspectiva académica, Vanesa Alainez aseguraba el 100 % de empleabilidad en la diversa oferta formativa y destacaba la importancia de la colaboración entre las empresas de viviendas turísticas con los centros formativos. Aspectos como la regulación urbanística, la gestión empresarial o el régimen sectorial, laboral y fiscal fueron temas que se abordaron en la mesa redonda.

Entrega del premio Eredu 2025

El foro concluyó con la entrega del Premio Eredu 2025, que este año reconoce al Festival Internacional de Cine de San Sebastián - Zinemaldia por su contribución al posicionamiento turístico y cultural de Euskadi. El galardón fue recogido por Maialen Beloki, subdirectora del festival, quien, en su discurso de agradecimiento, destacó la contribución del Zinemaldia «a mostrar una proyección de ciudad volcada con la cultura, que traslada valores positivos de un destino que consigue, además, un posicionamiento de interés, atractivo para muchos de los visitantes que recibimos fuera del certamen de cine».

Hizo, asimismo, alusión a todo lo que trasciende del aspecto cultural del festival, mencionando un reciente informe de impacto económico que cifra el impacto indirecto del festival en casi 14 millones de euros, correspondiente a la movilización de públicos. Gran parte de dicho importe (10,7 M€) es, además, atribuible a visitantes que llegan de fuera de la ciudad y necesitan pernoctar.

La presencia y apoyo de Jakes Aguirrezabal, viceconsejero de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco, cerró un acto que se ha consolidado como una cita de referencia para el sector turístico de Euskadi, promoviendo la colaboración público-privada y la consolidación de un modelo empresarial pionero y único en Europa.