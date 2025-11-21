Desde la alfabetización a la conciencia digital

Mikel Encinas Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

En Talaia Hondarribiko Eskola también tienen muy clara la importancia de trabajar las competencias digitales desde que los alumnos son niños y, por eso, tienen un plan perfectamente pautado que ayer explicó Jaione Bikuña a los asistentes a DV Gunea.

Ya empiezan a tener cierta relación con el mundo digital desde la Educación Infantil, pero es a partir de Primaria cuando tienen unos objetivos claros divididos por ciclos y que tienen como meta final que los niños terminen haciendo un uso responsable de la tecnología.

«Lo que trabajamos durante los primeros dos años de Primaria es lo que definimos como alfabetización digital. Aprenden a encender, apagar, utilizar menús y a acceder mediante contraseñas». En el tercer curso de Primaria ya integran el programa escolar en medios digitales, con lo que empiezan a trabajar los temas en ordenadores. «Esto implica que vayan usando ya formatos como doc, odt, jpeg, carpetas...». Y es en el último ciclo de Primaria (5º y 6º) cuando ya abordan la convivencia y el bienestar emocional en el mundo digital y se les ofrece a los jóvenes un decálogo de buenas prácticas en el uso de las pantallas. Como dato, Bikuña expuso que en sexto de Primaria, 21 de 70 alumnos tienen teléfono móvil y 22 de ellos tienen dispositivos digitales en la habitación. De ahí que sea importante educar a nuestros hijos en un correcto uso.