Bingen Zupiria, en las declaraciones que ha realizado en el exterior del Parlamento Vasco.

Zupiria califica de «muy graves» las acusaciones de la Fiscalía vasca contra la Ertzaintza y le exige «rigor»

El consejero de Seguridad insta a la fiscal superior de Euskadi, Carmen Adán, a que «plantee los casos que denunció ante el Parlamento» en las «múltiples reuniones» que mantiene con la Policía vasca

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:24

Comenta

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha salido al paso este jueves ante la denuncia pública que este miércoles realizó la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán ... , en el Parlamento en la que censuraba «cierta dejadez» policial en la investigación de los presuntos delitos de prostitución de menores y criticaba que en las comisarías se trata de «disuadir» de presentar denuncias contra menores de 14 años al ser inimputables penalmente. Ambas denuncias apuntaban directamente a la Ertzaintza, al ser el cuerpo policial que más asuntos de este tipo lleva, aunque la fiscal superior no la mencionó directamente. Sin embargo, no hay duda de que el Departamento de Seguridad se ha dado por aludido al calificar de «muy graves» estas declaraciones y exigir «rigor» a Carmen Adán.

