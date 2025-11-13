Zupiria califica de «muy graves» las acusaciones de la Fiscalía vasca contra la Ertzaintza y le exige «rigor»

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha salido al paso este jueves ante la denuncia pública que este miércoles realizó la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán ... , en el Parlamento en la que censuraba «cierta dejadez» policial en la investigación de los presuntos delitos de prostitución de menores y criticaba que en las comisarías se trata de «disuadir» de presentar denuncias contra menores de 14 años al ser inimputables penalmente. Ambas denuncias apuntaban directamente a la Ertzaintza, al ser el cuerpo policial que más asuntos de este tipo lleva, aunque la fiscal superior no la mencionó directamente. Sin embargo, no hay duda de que el Departamento de Seguridad se ha dado por aludido al calificar de «muy graves» estas declaraciones y exigir «rigor» a Carmen Adán.

En una breve comparecencia ante los medios de comunicación antes de acceder al pleno del Parlamento Vasco, Zupiria ha indicado que «me parece muy grave lo que dijo ayer la fiscal jefe de Euskadi y espero que en las múltiples reuniones que la Ertzaintza mantiene con ella plantee cada uno de estos casos que ayer denunció ante el Parlamento, con todo el rigor que se debe esperar de una Fiscalía». «No voy a decir más», ha añadido en un tono que denotaba contrariedad.

Carmen Adán compareció este miércoles en la comisión de Justicia del Parlamento para presentar la memoria de la Fiscalía vasca de 2024 y centró gran parte de su intervención en los delitos que afectan a menores de edad, ya sea como víctimas o como autores de los mismos. Denunció «cierta dejadez» de la Policía (en la mayoría de los casos la Ertzaintza) en la investigación de delitos de posible prostitución de menores «sobre la base de pensar que se tratan de relaciones consentidas». En este sentido, reclamó «un mayor rigor en los atestados» en los que estén implicados menores, sobre todo cuando están relacionados con redes de prostitución o tráfico de drogas.

Adán recordó también «la constante demanda de especialización de los medios policiales» relacionados con casos sexuales que afectan a menores de edad, en una urgencia que le trasladan tanto los fiscales como los trabajadores sociales, ya que «no son cuestiones para tomarse de manera ligera o superficial», sobre todo cuando se trata de atestados en los que se recogen expresamente que los menores, niños de 8 y 14 años, «aparecen con enfermedades de transmisión sexual, con clamidia o virus del papiloma humano».

La fiscal superior también se refirió a los delitos cometidos por menores de 14 años, que en 2024 supusieron el 16% de todos los cometidos por menores de edad, y señaló que «estamos trabajando mucho en el hecho de que no se disuadan las denuncias en las comisarías por tratarse de menores de 14 años, algo que nos preocupa. Estos hechos no deben ser dejados de denunciar porque, si no se denuncian, es precisamente cuando no podemos intervenir o trasladar a las diputaciones para que hagan esa actuación y seguimiento». En este sentido, Adán indicó que «estamos trabajando junto a las tres diputaciones forales para que se vayan creando programas de seguimiento y control de los delitos cometidos por menores de 14 años».

Respuesta al Ararteko

Por otro lado, Zupiria también ha sido cuestionado por la actuación de oficio que ha abierto el Ararteko para preguntar al Gobierno Vasco por qué la Ertzaintza ha cambiado su política comunicativa y, desde el 14 de octubre, informa del origen de los detenidos. El consejero ha indicado que «el Departamento de Seguridad recibe cada año unas 15 o 20 iniciativas del Arateko interesándose por distintas cuestiones. Hemos recibido esta solicitud de información por parte del Ararteko y recibirá la respuesta correspondiente, pero no se la voy a dar por los medios de comunicación, lo haré formalmente y oficialmente».