Zein da ordaintzeko modurik ohikoena Euskadin?
Eraginkortasun txikiagoa, erosotasun eta azkartasun handiagoa, gero eta euskaldun gehiagok nahiago dute txartelarekin edo mugikorrarekin ordaindu
Yasmina Hernández
Igandea, 24 abuztua 2025, 12:32
EITB dataren arabera, Euskadiko saltoki fisikoetan eskudiruaren erabilera nabarmen jaitsi da azken urteetan, eta txartelarekin egindako ordainketak, berriz, nagusitzen joan dira. 2023an, terminal fisikoetan txartelarekin ordaintzeko eragiketak %63 handitu ziren aurreko urteekin alderatuta.
Gero eta pertsona gehiagok nahiago dute txartelaren erosotasuna eta segurtasuna eskudiruaren ordez. Gainera, Euskadiko familien gastua etengabe handituz joan da, eta horrek agerian utzi du bai susperraldi ekonomikoa, bai ordainketa elektronikoekiko konfiantza handiagoa.
