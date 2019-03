Zauri kronikoak orbaintzea errazten duen apositu biodegradagarria sortu dute Itxaso Garcia Orue EHUko ikertzaileak burutu du lana. EHUko Farmazia Fakultateko NanoBioCel Taldeko kidea da / UPV/EHU EHUko ikertzaileek sortu dute aloe veraz eta nanopartikula lipidikoez osatutako tirita; zauria babestu, hidratatu eta orbaintzea errazten du DV Donostia Lunes, 18 marzo 2019, 12:14

Zauri kronikoentzako apositu berria sortu dute Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) ikertzaileek, polimero biodegradagarri baten nanoehunez, aloe veraz eta nanopartikula lipidikoz osatutakoa. Zauria babestu, hidratatu eta orbaintzeko prozesua errazten du, EHUk jakinarazi duenez.

'International Journal of Pharmaceutics' aldizkariak berriki argitaratu du 'Composite nanofibrous membranes of PLGA/Aloe vera containing lipd nanoparticles for wound dressing applications' azterlana. Zauri kronikoak tratatzeko apositu berri bat garatu dute, bigarren larruazal gisa erabiltzeko balio duena, zauria babestu, hidratatu eta orbaintzeko prozesua erraztuz.

Apositu hori PLGA polimero biodegradagarriaren nanoehunez, aloe veraz eta nanopartikula lipidikoez osatuta dago, eta elektrospinning edo elektroardazketa bidez lortzen da. Ehunak fabrikatzeko teknika horren oinarria hainbat kontzeptu elektromagnetiko dira, esaterako, karga elektrostatikoa. Bertan, soluzioak, orokorrean polimerikoa, kargaren eraginez tamaina ezberdinetako ehunak lortzen ditu. Elektroardazketak hainbat ezaugarri eskaintzen dizkie garatutako elementuei, hala nola azalera zabala alor unitate bakoitzeko, porositatea eta hainbat propietate mekaniko; bioteknologikoki erakargarri bihurtzen dute.

Itxaso Garcia Orue azterlaneko egile eta EHUko Farmazia Fakultateko NanoBioCel Taldeko kideak adierazi duenez, «propietate ugaltzaileak dituen aloe vera txertatu dugunez, aposituak fibroblastoak ugaltzea hobetu ahal izan zuen, in vitro azterketa batean. Halaber, arratoi diabetikoetan egindako orbaintze azterlan batean, aposituak nabarmen lagundu zuen zauria ixten, berrepitelizazioa gauzatzen eta hanturazko prozesua ebazten. Nanopartikula lipidikoak txertatzean, aposituaren propietate mekanikoak eta lodiera hobetu ziren, eta berau manipulatu eta aplikatzea erraztu zuen».

Argitaratu berri den lanerako bi hesgailu garatu ziren. Lehenengoari PLGA eta aloe vera emultsio bat erantsi zitzaion, eta bigarrenari aurrez aipatutako emultsioari nanopartikula lipidikoak gehitu zitzaizkion. Osagai lipidiko hori apositua zaurira itsastea ekidin eta maneiua hobetzeko gehitu zen. Bi aposituok antzerako ezaugarriak eta emaitza berak eman zituzten zauriak orbaintzeko eraginkortasunari dagokionez.