Eneko Azkue posa con la ikurriña en el monte Kazbek a 3.900 metros de altura, en Georgia.

De Zarautz a Japón haciendo autostop

Aventura. El zarauztarra de 26 años Eneko Azkue ha recorrido 21 países y más de 20.000 kilómetros a dedo, durmiendo al raso entre desiertos y montañas

Ander Artetxe

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Hace 130 días, Eneko Azkue partió de Zarautz con un objetivo ambicioso: llegar a Japón haciendo autostop, sin vuelos y con una mochila reducida a ... lo esencial. Desde entonces ha cruzado 21 países y recorrido más de 20.000 kilómetros, con un presupuesto ajustado y gracias a la hospitalidad de cientos de desconocidos.

