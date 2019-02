Zahartzaroan ere ematen eta izaten jarraitzeko aldarria, lau bideotan Lagunkoia proiektua sustatzeko, lau bideo sortu ditu Eusko Jaurlaritzaren sareak. Antzuola, Irura, Abadiño (Bizkaia), eta Kanpezuko (Araba) esperientziak jaso dituzte Miércoles, 6 febrero 2019, 19:47

Animalia txikien antzera, talderik gabe bizitzen ez dakigula uste dute Irura Lagunkoia osatzen dutenek, lehen 'auzolan' deitzen zioten hori izendatzeko modu berria dela 'lagunkoia'. Saretzeko beharrari erantzuteko, alegia. Parte hartzaileen esperientzien bidez Euskadi Lagunkoia proiektua sustatzeko, lau bideo sortu ditu Eusko Jaurlaritzaren sareak. Antzuola, Irura, Abadiño (Bizkaia), eta Kanpezuko (Araba) esperientziak jaso dituzte.

Osasunaren Mundu Erakundeak sustatzen duen Age-friendly Environments delako programan oinarrituta, adinekoen eta herritarren parte hartzea sustatzea du helburu Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren ekimenak, horrela Euskadiko udalerrietako auzo eta inguruneak hobetu ahal izateko.

Bideoetan talde sustatzaileetako kideak agertzen dira, Euskadi Lagunkoia zer den eta zein jardun eremutan ari diren lanean azaltzen. Lide Amilibia Eusko Jaurlaritzako Gizarte Politiketako sailburuordeak azaldu duenez, «bideoen bidez, gure helburua da, batetik, talde sustatzaileen errealitatea erakustea, eta, bestetik, pertsona horien udalerri bereko edo beste udalerri batzuetako jendeak proiektua zertan datzan hurbiletik jakitea».

Lagunkoitasunetik hirigintzarekin, etxebizitzarekin edo garraioarekin zerikusia duten ekintza zehatzak lantzen direla nabarmendu du, eta, eremu horietan egon daitezkeen lorpenak garrantzitsuak izanik ere, sareak herritar aktiboak ere sustatzen dituela eta parte hartzaileak beren herri edo hiriko erabakietan parte hartuz ahalduntzen direla adierazi du.

Euskadi Lagunkoia sareak Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) 60 udalerri biltzen ditu adinekoekiko lagunkoitasunaren inguruan, horren bidez zahartze aktiboa sustatzeko. «mundu guztia zahartu ahala beren bizitza egiten jarraitu ahal izateko».

Oraintsu, Osasunaren Mundu Erakundeak euskal sarearen eredua nabarmendu du, «The Global Network for Age-friendly Cities and Communities Looking back over the last decade, looking forward to the next» argitalpenaren bidez (Adinarekin lagunkoiak diren hiri eta erkidegoetarako sare globala; azken hamarkadan atzera begira eta hurrengoa heltzeko irrikitan). Bertan, Euskadin adinekoak ahalduntzeko abian jarri den eredua nabarmendu du: «Euskadi Lagunkoia programaren garapenean arrakasta eragile garrantzitsuenetako bat oinarriko herritarren lidergoa da».

Nazioarteko erakundearen iritziz, «adinekoen elkarteen arteko elkarlana funtsezkoa izan da» Euskadi Lagunkoia abian jartzeko, eta «proiektua zentroak suspertzeko eta baterako helburuaren inguruan lan egiteko erabili da». Ildo horretan, Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, «adinarekin lagunkoia den programan adinekon parte hartzea eta lidergoa sustatzea Euskadiren funtsezko helburua da».

Lau bideoak honako esteka hauetan daude ikusgai: https://vimeo.com/314742696 (Abadiño), https://vimeo.com/314744503 (Kanpezu), https://vimeo.com/314744308 (Irura) eta https://vimeo.com/314743832 (Antzuola)