Las webs de alquiler retiran otros 472 pisos turísticos en Euskadi

En total son más de mil las viviendas de uso vacacional que han sido eliminadas este año de páginas como Airbnb

Andrea Cimadevilla

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Ya son más de mil los pisos turísticos que han sido eliminados de plataformas de alquiler, como Airbnb, por estar anunciados de forma ilegal en ... Euskadi. El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, aseguró ayer en el pleno de control al Gobierno, en respuesta a una interpelación de EH Bildu, que las plataformas «han retirado otros 472 inmuebles» clandestinos. Lo han hecho unas semanas después de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana solicitase la eliminación de cientos de inmuebles que se ofertaban sin el identificador obligatorio por ley.

