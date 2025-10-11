Las webs de alquiler retiran otros 472 pisos turísticos en Euskadi
En total son más de mil las viviendas de uso vacacional que han sido eliminadas este año de páginas como Airbnb
Andrea Cimadevilla
San Sebastián
Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00
Ya son más de mil los pisos turísticos que han sido eliminados de plataformas de alquiler, como Airbnb, por estar anunciados de forma ilegal en ... Euskadi. El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, aseguró ayer en el pleno de control al Gobierno, en respuesta a una interpelación de EH Bildu, que las plataformas «han retirado otros 472 inmuebles» clandestinos. Lo han hecho unas semanas después de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana solicitase la eliminación de cientos de inmuebles que se ofertaban sin el identificador obligatorio por ley.
Según informó el Gobierno central en septiembre, los pisos se inscribieron en el registro de alquileres temporales para obtener el código necesario para poder anunciarse, pero no llegaron a obtenerlo por incumplir los requisitos. Pese a la negativa, siguieron operando.
Además de este medio millar reciente, en julio Airbnb suprimió de su página otros 700 anuncios irregulares, lo que eleva la cifra por encima del millar. En ese caso fue el Gobierno Vasco quien abrió un requerimiento a la plataforma para que eliminase los pisos que no tenían el identificador que se obtiene del Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi y que es obligatorio.
Impuesto turístico
Por otro lado, la asociación de municipios vascos (Eudel) ya ha dado su visto bueno a la fórmula para elaborar la tasa turística. Con este plácet, las tres diputaciones comenzarán «en coordinación» a elaborar el anteproyecto de ley, que estará redactado «antes de que finalice el año», según fuentes forales.
