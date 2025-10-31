El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes El avión de Iberia apenas ha tardado quince minutos en recorrer la distancia entre la capital navarra y la vizcaína

El tráfico aéreo del norte peninsular ha vivido en la mañana de este viernes 31 de octubre instantes de incertidumbre con motivo de las fuertes rachas de viento que han impedido aterrizar a numerosos aviones en el aeropuerto de Bilbao, lo que ha originado un trayecto pocas veces visto como es el caso de un vuelo Pamplona-Bilbao, que ha estado en el aire apenas 25 minutos y no aparecía en ningún radar ni programación a primera hora del día de hoy.

Una situación muy poco habitual cuya razón de ser ha comenzado pocos minutos después de las siete de la mañana cuando el vuelo IB7050 de Iberia despegaba desde el aeropuerto de Barcelona con destino Bilbao. Un trayecto de alrededor de una hora de duración que, sin embargo, se ha alargado hasta la hora y media debido a que la aeronave no ha conseguido aterrizar en las pistas de Loiu y ha tenido que ser desviado hasta Pamplona, donde ha tomado tierra pasadas las 08.30 de la mañana.

Desde allí, y casi tres horas y media más tarde, el avión Bombardier CRJ1000, una aeronave que cubre ruta regionales con capacidad para cien pasajeros, ha vuelto a despegar a las 12.09 horas en su segundo intento del día para llegar a Bilbao.

Esta vez, el vuelo se ha denominado IB3, un código interno de la compañía debido a que se trata de un despegue que no estaba programado pero que las condiciones climatológicas han hecho posible. Este segundo trayecto ha tenido una duración total de 28 minutos, si bien en apenas quince minutos el avión de Iberia ya había recorrido la distancia que separa las dos ciudades. El resto del tiempo ha consistido tiempo sobre las pistas y diez minutos dedicados a las maniobras necesarias para encarar la aeronave tanto postdespegue como previo al aterrizaje.