Desvían un vuelo de Loiu, con destino Canarias, a Madrid y les ofrecen dormir en Ávila: «Es indignante»

Unos 180 pasajeros han vivido una «terrible» odisea para llegar a Gran Canaria. Partieron ayer martes del aeropuerto de Loiu, sobre las nueve y media ... de la noche. El avión se desvió a Madrid para atender a una mujer a la que le había dado una crisis de ansiedad. El problema es que el aparato no volvió a despegar y los pasajeros se quedaron tirados en Barajas. Los afectados se quejan de que, durante horas, no recibieron ningún tipo de atención: ni vales de comida, ni agua... Y, a las dos y media de la madrugada, les ofrecieron un hotel... En Ávila. «Pensamos que nos estaban tomando el pelo. Es indignante». El pasaje aún no ha llegado a Canarias.

Lo que iba a ser un vuelo placentero hacia unas vacaciones para muchos vizcaínos o el regreso a casa para algunos canarios tras unos días por Euskadi se ha convertido en «una pesadilla». El avión de Vueling que iba a unir Bilbao con Gran Canaria partió con sólo 11 minutos de retraso de 'La Paloma'. Una demora insignificante y fácilmente recuperable en vuelo.

Todo iba bien hasta que una pasajera se sintió indispuesta cuando el aparato llevaba media hora en el aire. «Parecía un ataque de ansiedad», cuenta una de las personas que viajaba a bordo. Ante esta emergencia, el piloto decidió buscar ayuda en Barajas, la aeronave , un 'Airbus 320', tomó tierra en Madrid y la mujer fue atendida y evacuada por un equipo sanitario que accedió a la cabina.

Acto seguido, los pasajeros, por protocolo, tuvieron que desembarcar. Entre otros motivos porque hay que sacar la maleta de la enferma. Ningún avión puede volar con un equipaje de alguien que se ha bajado del aparato.

Los 180 viajeros fueron divididos en dos salas, según el relato de varios afectados. «Durante mucho tiempo, nadie nos atendió en Barajas. Fuimos al mostrador de Iberia (aerolínea que es del mismo grupo que Vueling) para pedir ayuda, pero no nos dieron ninguna solución», cuenta una joven vizcaína. «No teníamos acceso a nuestras maletas y allí había niños pequeños, personas mayores...».

Dos guardas de seguridad les intentaron echar un cable y allí se presentó una persona de Aena (la empresa que gestiona los aeropuertos públicos españoles). «A las dos y media de la madrugada nos enviaron al parking para abordar un autobús que nos debía llevar a un hotel para pasar la noche y descansar porque el avión ya no iba a despegar». Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando «el conductor del autocar nos dijo que le habían dado orden de ir a un alojamiento de Ávila, que está a dos horas por carretera y que también requiere de caminar un rato».

«Noche horrorosa»

Los afectados se negaron a montar e ir a ese destino. «No tenía sentido ir a Ávila a las 3 de la mañana para regresar y estar en Barajas a las 8. ¿Qué pasa? ¿No hay un hotel con plazas libres en todo Madrid?». Llegados a este punto, algunos de los afectados se organizaron para dormir en el suelo de Barajas y otros en el propio autobús, que pidió permiso para permanecer en el parking. «Ha sido una noche horrorosa, pensando además que hemos perdido un día en destino, los traslados al hotel de Gran Canaria, los coches alquilados... El trastorno es grande y la aerolínea se ríe de nosotros. Es indignante».

Los 180 pasajeros, cansados y enfadados, han despegado a las 11.30 horas desde Barajas, a donde esperan llegar a las dos de la tarde (hora peninsular). «Nadie de la aerolínea se ha dirigido a nosotros para ayudarnos, darnos una explicación o para pedir, al menos, disculpas». En este tipo de casos de emergencias médicas, la ley obliga a las compañías a hacerse cargo de toda la manutención de sus clientes: tanto hotel como comidas.

La aerolínea, por su parte, asegura a este diario que hizo todo lo posible para atender a los pasajeros.