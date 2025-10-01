Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un padre trata de dormir a uno de sus pequeños, en el suelo de Barajas. Foto cedida por los afectados

Desvían un vuelo de Loiu, con destino Canarias, a Madrid y les ofrecen dormir en Ávila: «Es indignante»

Los afectados, que despegaron de Loiu a las 21.00 horas, durmieron en Barajas y aún no han llegado a su destino

Josu García

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:57

Unos 180 pasajeros han vivido una «terrible» odisea para llegar a Gran Canaria. Partieron ayer martes del aeropuerto de Loiu, sobre las nueve y media ... de la noche. El avión se desvió a Madrid para atender a una mujer a la que le había dado una crisis de ansiedad. El problema es que el aparato no volvió a despegar y los pasajeros se quedaron tirados en Barajas. Los afectados se quejan de que, durante horas, no recibieron ningún tipo de atención: ni vales de comida, ni agua... Y, a las dos y media de la madrugada, les ofrecieron un hotel... En Ávila. «Pensamos que nos estaban tomando el pelo. Es indignante». El pasaje aún no ha llegado a Canarias.

