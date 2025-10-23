Condenan a Vueling a pagar 1.230 euros a dos pasajeras vascas por no informar debidamente de las cancelaciones de sus vuelos Los hechos se remontan a enero de 2024 cuando las dos pasajeras vieron como sus vuelos entre Bilbao y Santiago de Compostela sufrieron cancelaciones y modificaciones abusivas

La aerolínea Vueling ha sido condenada a pagar 1.235,74 euros, más intereses, a dos pasajeras vascas por los cambios de horarios en dos vuelos contratados entre Bilbao y Santiago de Compostela que sufrieron cancelaciones y modificaciones y no fueron debidamente comunicados por la compañía.

Los hechos se remontan a enero de 2024, cuando los pasajeros afectado, socios de la asociación de consumidores EKA/ACUV, fueron informormados ya en el aeropuerto de que su vuelo de ida entre ambas ciudades había sido cancelado, lo que les obligó a tomar otro trayecto con más de siete horas de retraso.

Una situación que empeoró en el vuelo de regreso, el cual Vueling adelantó sin informar debidamente a las pasajeras ni ofrecer alternativas adecuadas lo que forzó a las demandantes a alquilar un vehículo y asumir los costes de gasolina para poder regresar a su destino.

En la defensa, la aerolínea trató de eludir su responsabilidad alegando que había notificado los cambios de horario por correo electrónico a través de la agencia intermediaria. Sin embargo, el tribunal fue contundente y dictó que en este tipo de sitaciones la empresa debe garantizar que la información llegue efectivamente a los pasajeros, salvo que exista una autorización expresa para comunicar a través de terceros. El fallo subraya además que el adelanto sustancial de un vuelo puede considerarse legalmente como una cancelación, con los mismos derechos de compensación.

Así, el tribunal concluyó que Vueling no demostró haber informado correctamente ni haber prestado la asistencia debida a las pasajeras y estima íntegramente la demanda presentada por EKA/ACUV, imponiendo a Vueling el pago de 1.000 euros de indemnización (500 por cada pasajera), 30,55 euros por los gastos de comida y 205,19 euros por el alquiler del vehículo y la gasolina, así como las costas del proceso.

«Las aerolíneas tienen la obligación legal de comunicar cualquier cambio de manera clara y transparente. No hacerlo supone una vulneración directa de los derechos de las personas consumidoras», han recalcado desde la asociación de consumidores tras conocer la resolución favorable.