Las ITV vizcaínas empiezan a sufrir demoras por las nuevas revisiones DV Viernes, 26 abril 2019, 13:58

Las ITV de los tres territorios vascos alertaron el miércoles de que el colapso, que de momento solo afecta a Gipuzkoa, podría ser «total» en Euskadi en apenas unos meses por la entrada en vigor de la nueva normativa de inspecciones, que exige más tiempo por cada vehículo y más espacio en las propias instalaciones. Sin embargo, los primeros síntomas de esta saturación ya se dejan notar en Bizkaia, donde las demoras para pasar la revisión obligatoria con cita previa son ya de ocho o nueve días. «¿Es poco tiempo? ¿Mucho? Sólo sé que antes no se daban», admitía ayer un técnico de una de las cuatro estaciones que prestan servicio en el territorio. Las ITV vizcaínas también han constatado otro hecho: la llegada de vehículos procedentes del territorio vecino para pasar la inspección. No en vano, las esperas para acceder a las estaciones de Urnieta e Irun, y también a la de Bergara, son de más de tres meses. Una situación que en el caso de Álava se reduce a 30 días. Los trabajadores no atribuyen a las visitas de guipuzcoanos los retrasos para hacer la revisión. «No estamos saturados por eso. Es porque tenemos que actuar de un modo distinto que lleva más tiempo».