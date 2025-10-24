Vivienda prevé triplicar sus alojamientos dotacionales con levantes de hasta dos alturas en edificios ya construidos

El Gobierno Vasco prevé triplicar su actual parque de alojamientos dotacionales, destinados especialmente a los jóvenes, mediante una nueva estrategia que permitirá edificar viviendas en ... levantes de hasta dos plantas sobre edificios públicos existentes del parque de alquiler. Así lo ha anunciado este viernes en el pleno de control del Parlamento Vasco el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, quien ha explicado que esta iniciativa hará posible la creación de hasta 2.000 nuevos alojamientos en 65 edificios, «sin consumir suelo ni necesidad de modificar el planeamiento urbanístico». Esta posibilidad ha sido incorporada a la ley de Medidas Urgentes de Vivienda, Suelo y Urbanismo, cuya tramitación se está desarrollando en el Parlamento.

El consejero ha asegurado, en una respuesta a una pregunta de EH Bildu sobre esta cuestión, que la posibilidad de construir levantes sobre el actual parque de vivienda protegida es «una medida estratégica para responder con agilidad a la creciente demanda de vivienda pública de alquiler. Estas unidades residenciales, al tener la consideración de equipamiento dotacional, no incrementan la edificabilidad urbanística y, por tanto, pueden acometerse sin necesidad de modificar el planeamiento general», ha indicado.

Itxaso ha explicado que la cuestión de los levantes se ha incorporado a la ley de Medidas Urgentes porque «la nueva norma prevé que estos levantes puedan llevarse a cabo mediante estudio de detalle, cuya tramitación es más sencilla y ágil que la aprobación de un plan especial, como se exige en la actualidad». Por tanto, los proyectos podrían activarse una vez aprobada dicha ley en el Parlamento, lo que los dos socios de gobierno, PNV y PSE, prevén hacer antes de que acabe el año. Este viernes acaba el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas a la proposición de ley presentada por jeltzales y socialistas.

El análisis técnico realizado por el Departamento confirma que, en la mayor parte de los edificios de cubierta plana del parque público de alquiler, es viable añadir nuevas plantas sin complejidad estructural. «En la mayoría de los casos es posible añadir en torno a dos plantas retranqueadas sin mayores problemas», ha indicado el consejero, quien ha subrayado que gracias a ello «podrían edificarse hasta 2.000 nuevos alojamientos en 65 edificios y prácticamente triplicar el parque actual que asciende a 937 unidades residenciales en uso y 253 en construcción».

Dos proyectos piloto en Gipuzkoa

El Departamento de Vivienda ya trabaja en seis proyectos piloto, equivalentes a un 10% del plan total previsto. Cada territorio histórico cuenta con dos. En el caso de Gipuzkoa, se ubican en dos edificios del parque público de vivienda en Mutriku y Arrasate. El Ejecutivo quiere tener listos los anteproyectos para el próximo diciembre.

Estos seis proyectos piloto permitirán habilitar entre 210 y 250 alojamientos de alquiler temporal y rotatorio, destinados principalmente a jóvenes emancipados y en proceso de inserción laboral. «Estarán destinados en su mayoría a personas jóvenes, pero en ellos contemplamos también la convivencia intergeneracional, dando entrada a personas mayores cuyas viviendas no están adaptadas a sus necesidades de equipamiento y accesibilidad», ha añadido Itxaso.

Según los planes de Vivienda, Gipuzkoa podría ganar alrededor de 500 alojamientos dotacionales si se llevan a cabo todos los proyectos de levantes que el Gobierno Vasco tiene en cartera. Fundamentalmente se concentrarían en Donostia (120 aproximadamente), Hernani (64), Mutriku (50), Irun (45), Eibar (40), Errenteria (32), o Arrasate (20), entre otros.

Sistemas sostenibles

El programa incorpora además una dimensión tecnológica y medioambiental que apuesta por sistemas de construcción sostenibles. En este sentido, Itxaso ha avanzado que «hemos abierto una línea de colaboración con el proyecto Kabian, vinculado con cooperativas de iniciativa social, que propone un sistema de construcción ligero y modular en madera». Gracias a ello será posible aplicar técnicas industrializadas que «permiten disminuir costes, plazos de ejecución e impacto sobre el medio ambiente», cumpliendo al mismo tiempo «las normas y certificaciones más exigentes».

La iniciativa también tiene una dimensión social vinculada al empleo inclusivo. «Vinculamos la arquitectura y la vivienda con el valor de la inclusión, ofreciendo una alternativa para aumentar la oferta de vivienda asequible, hacer partícipe a la comunidad y generar empleo», ha subrayado el consejero, quien ha puesto en valor la participación de colectivos vulnerables. «Hablamos de nuevos sistemas que cuentan también con personas en riesgo de exclusión que, tras recibir una formación especializada, encuentran una oportunidad de empleo y de futuro», ha destacado.