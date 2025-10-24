Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio de vivienda protegida de Arrasate donde está previsto construir levantes.

Vivienda prevé triplicar sus alojamientos dotacionales con levantes de hasta dos alturas en edificios ya construidos

Itxaso anuncia en el Parlamento que esta medida permitirá construir hasta 2.000 nuevos alojamientos que se sumarían a los 937 ya en uso y los 253 en construcción

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:34

Comenta

El Gobierno Vasco prevé triplicar su actual parque de alojamientos dotacionales, destinados especialmente a los jóvenes, mediante una nueva estrategia que permitirá edificar viviendas en ... levantes de hasta dos plantas sobre edificios públicos existentes del parque de alquiler. Así lo ha anunciado este viernes en el pleno de control del Parlamento Vasco el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, quien ha explicado que esta iniciativa hará posible la creación de hasta 2.000 nuevos alojamientos en 65 edificios, «sin consumir suelo ni necesidad de modificar el planeamiento urbanístico». Esta posibilidad ha sido incorporada a la ley de Medidas Urgentes de Vivienda, Suelo y Urbanismo, cuya tramitación se está desarrollando en el Parlamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  4. 4

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  5. 5 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  6. 6

    La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  7. 7 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  8. 8

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  9. 9 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  10. 10 EH Bildu critica la decisión de la Ertzaintza de revelar el origen de sus detenidos y Abascal saca pecho: «Es una nueva victoria»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vivienda prevé triplicar sus alojamientos dotacionales con levantes de hasta dos alturas en edificios ya construidos

Vivienda prevé triplicar sus alojamientos dotacionales con levantes de hasta dos alturas en edificios ya construidos