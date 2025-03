Así vivía los duros inviernos Mikel Lorente en el refugio

Mikel Madinabeitia San Sebastián Miércoles, 5 de marzo 2025, 19:51 | Actualizado 20:11h. Comenta Compartir

«La temperatura ha bajado hasta los -12 grados en el último temporal y ya llevo once días sin ver a nadie. Hay que saber llevar bien la soledad, porque si no...». Son palabras de Mikel Lorente, el montañero bilbaíno fallecido este martes tras sufrir una caída de más de 300 metros en el Pirineo aragonés. Era uno de los tres socios del refugio Cap de Llauset, no muy lejos del pico Aneto y la localidad de Benasque, muy frecuentados por los guipuzcoanos amantes de la naturaleza. Nacido en Bilbao en 1986, era uno de los tres guardas del establecimiento por donde pasan muchos montañeros en verano y también esquiadores en invierno.

Lorente y sus dos compañeros, un chico murciano y otro checo, contaban una organización muy específica para trabajar en el refugio desde octubre a junio. Realizaban turnos de 15-20 días en solitario: «Yo subí el 29 de diciembre y me relevarán este lunes, 15 de enero. Estoy en el final de esta racha y la verdad es que ya pesan los días... Así funcionamos en esta época, porque en verano la afluencia de visitantes aumenta y entonces estamos los tres juntos y contratamos más gente para cocinar».

El primer gran temporal del pasado invierno les sorprendió allí arriba, con temperaturas que se desplomaron hasta los -12 grados. «No es la mínima que hemos tenido, porque el año pasado tuvimos -16 grados y hace dos, -18 en pleno mes de abril. Pero lo peor no es eso. Es más duro el frío persistente, cuando la máxima no pasa de los -8 grados. Además, últimamente tenemos muchos patrones de norte con fuerte ventisca», describía.

De hecho, esta ventisquera es la causante de que no haya mucha nieve acumulada. El espesor es ahora de apenas «30 centímetros, cuando llegué a registrar un metro», según las mediciones de esta semana. Una tarea rutinaria que realiza un par de veces al día (a las 9 y a las 14 horas) y que envía a Aemet desde la estación meteorológica situada en las cercanías del refugio, cuyo aforo es de 86 plazas. ¿Pero cómo llena el día sin aburrirse, ahora que no tiene clientes a los que atender? ¿A qué dedica el tiempo en ese entorno hostil, con paisajes de blanco inmenso y frío extremo? ¿Por qué seguir allí sin nadie alrededor a muchos kilómetros a la redonda? Porque la vida continúa.

La nieve acumulada es importante en el exterior del refugio y el frío crea unos carámbanos hasta en la puerta... Mikel Lorente

Lorente contestaba que le gusta tener un orden en sus horarios para sobrellevar la dureza del clima: «Me levanto sobre las siete de la mañana y me acuesto pronto, antes de las nueve de la noche. Cuando no hay clientes, dedicamos el tiempo a las tareas de mantenimiento del refugio. Hoy he ordenado el botiquín, arreglado bisagras y hecho un inventario». Tecnológicamente, los tiempos han cambiado para mejor y gracias a la conexión a internet vía satélite podía comunicarse con su familia. «También tengo libros, dos ordenadores, un Ipad y un disco duro con muchas películas», añadía.

Lo que sí lamentaba era no tener a su disposición la «fruta y la verdura». Aunque contaba con comida de sobra. Por no hablar de esos desayunos potentes: «Mira, a veces me hago lomos de bacalao para empezar el día. Y los huevos fritos no suelen fallar...», decía entre risas. Lo habitual, eso sí, era hacer lentejas en una olla grande que le duraba para cinco o seis días.

El guarda vasco toma una infusión en Llauset, donde hace frío, aunque menos que en el exterior... Mikel Lorente

El guarda bilbaíno llevaba este modo de vida desde 2007, cuando conoció los secretos de este oficio para que el hay que valer en el refugio catalán de Colomers. Allí permaneció diez años y luego se desplazó hasta Llauset, el que está a mayor altitud de este lado de la cordillera pirenaica (hay uno en la vertiente francesa a más de 2.600 metros).

En este recóndito rincón había superado ya unos cuantos inviernos y también una pandemia: «Entonces también estuvimos muchos días sin ver a nadie...», rememoraba. Mikel Lorente también era un profundo conocedor de la vida en la alta montaña.