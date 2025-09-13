Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El matrimonio rescatado de morir ahogado en Ubiarco en una foto del pasado sábado donde se aprecia la playa de Tagle, junto a la de Ubiarco. DM
Rescate en Santillana del Mar

«Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»

El matrimonio rescatado de morir ahogado en Ubiarco agradece la intervención del agente de Muskiz que se tiró al mar a por ellos el pasado sábado

Elena Tresgallo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:02

«Qué te puedo decir, que si no está José ese día allí no salimos, porque nos vimos muertos», explica con la emoción atragantando sus ... palabras, Joaquín C., el catalán de 79 años que, junto a su esposa, la gallega Olga G. (de 67 años), fueron rescatados de una muerte segura, gracias a que un ertzaina de Muskiz, fuera de servicio, arriesgó su vida para sacarlos del mar en la playa de Santa Justa, en Ubiarco, el pasado sábado.

