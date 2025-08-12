El vídeo que da que hablar por la temeridad de un camionero al volante: «Pone en grave peligro la vida de otras personas» Un adelantamiento antirreglamentario pudo haber terminado en tragedia, pero la pericia del conductor que circulaba en sentido contrario evitó un siniestro

A. Q. Martes, 12 de agosto 2025, 19:49 | Actualizado 20:02h.

La temeridad de algunos al volante convierte a veces la carretera en una ruleta rusa para la integridad de muchos conductores que circulan con responsabilidad y respetando todas las medidas de seguridad. Buena muestra de ello es el vídeo que ha compartido por la Guardia Civil y en el que se muestra cómo un camión adelanta a otro vehículo articulado en una curva con escasa visibilidad y en una vía de doble sentido. El coche que circulaba en el carril invadido pudo grabar el incidente y las imágenes no dejan lugar a la duda: muestran cómo esquiva al camión, evitando que su imprudencia termine en tragedia. Idéntico episodio se vivió en Huesca hace menos de una semana, cuando otro conductor se salvó de una colisión frontal contra un camión.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 1 de agosto en El Grado, en Barbastro. Tal y como se ve en el vídeo, la persona que conducía un vehículo articulado «realizó un adelantamiento de forma antirreglamentaria, invadiendo un carril en sentido contrario, en un tramo de visibilidad reducida». Mientras éste realizaba la maniobra no se percató de que se aproximaba otro vehículo circulando en sentido contrario, por su mismo carril, lo que le obligó «a frenar de forma brusca y esquivar con gran pericia hacia el borde derecho de la calzada» para evitar la colisión frontal entre ambos.

El conductor que presenció toda la escena, y que a punto estuvo de evitar una colisión frontal, decidió poner en conocimiento de las autoridades las imágenes grabadas por su vehículo. Tras las investigaciones pertinentes, el conductor del camión, un varón de 62 años y vecino de Lleida, fue detenido «como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta, poniendo en grave peligro la vida o integridad de otras personas».