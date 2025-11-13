Victoria de la niña de seis años con leucemia: «Está pletórica, no deja de cantar que tiene un donante» La pequeña malagueña recayó de su enfermedad en junio y necesita un transplante urgente que se hará en diciembre

J. F. Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:08

Victoria Esperanza, una niña malagueña de tan solo seis años, ha conmovido miles de personas durante las últimas horas tras conocerse la noticia de que se ha logrado encontrar un donante de médula compatible en poco más de un mes de intensa búsqueda. La pequeña andaluza padece leucemia linfoblástica B, un tipo de cáncer que, aunque su tío Javier Fernández describió como que «no es de los más complicados,» también es «peligroso». Victoria fue diagnosticada inicialmente en 2022. Tras recibir tratamiento, logró tocar la campana del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en 2024 para celebrar su final.

Sin embargo, la enfermedad reapareció con una recaída tardía detectada en junio de 2025. La madre de Victoria, Mar, señaló que el tratamiento no estaba dando los resultados esperados, probablemente porque el cuerpo de su hija se había acostumbrado o porque la enfermedad había regresado de forma más agresiva. Ante esta situación, los médicos activaron el protocolo de trasplante.

Movilización para conseguir un trasplante

La necesidad de un trasplante urgente motivó a la familia a iniciar una campaña masiva para la donación de médula ósea, una iniciativa que rápidamente se viralizó en redes sociales. La campaña no solo buscaba un donante para Victoria Esperanza, sino para «todos los que lo necesitan». Casi todas las cofradías de Málaga capital, empezando por la Hermandad de la Crucifixión, se hicieron eco de este llamamiento. Y ha tenido resultado, la propia niña lo anunciaba así en redes sociales: «Hoy os quiero contar una cosa muy importante, tengo donante, ya».

La donación de médula, en este caso, era vital para Victoria Esperanza, que pese a los difíciles días que ha pasado, nunca ha perdido la sonrisa en ninguno de los vídeos virales que ha protagonizado. «La donación tendrá lugar en diciembre. no lo sabemos aún con exactitud, pero estamos muy contentas, nos ha tocado la lotería. Ella está contentísima, pletórica, no deja de cantar: 'Tengo un donante, tengo un donante'. Y sí, tenemos un donante», explica la madre, visiblemente emocionada, al diario Sur.

Lucha contra la leucemia de Victoria Esperanza

El impacto de la movilización fue inmediato. El ya conocido como «efecto Victoria Esperanza» coincidió con Andalucía liderando las donaciones de médula ósea en España, aportando el 23,3% del total nacional, un récord que ha servido para romper mitos sobre la donación. La madre de Victoria compartió que recibía mensajes de personas donando no solo por su hija, sino también por «otros niños y adultos que lo necesitan». Incluso personajes públicos como Manuel Carrasco se han sumado a la campaña.

La familia recibió la noticia del hallazgo del donante con inmensa emoción y alivio. En los próximos días, los médicos del Hospital Virgen del Rocío definirán los pasos previos al trasplante. La madre de Victoria Esperanza, quien encabezó la campaña en el momento más duro, insiste en que su hija está hoy más cerca de tocar de nuevo la campana que marca el final del cáncer.

