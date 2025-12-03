Las víctimas de una violación intentan suicidarse 13 veces más que otras mujeres

En el ámbito de la pareja o expareja, una de cada diez mujeres (9,2%) residentes en España ha sufrido violencia física en algún momento ... de su vida, unas 2,6 millones, según la 'Macroencuesta de violencia contra la mujer', presentada este miércoles por la ministra de Igualdad, Ana Redondo. También ejercida por sus parejas o ex, la violencia económica, que «delimita su autonomía y libertad, y reduce la posibilidad de salir de la violencia», en palabras de la delegada de Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, afecta al 11,7% de las mujeres, unas 2,5 millones, y sólo en el último año a 850.000. Dentro de este apartado de las conclusiones del estudio de Igualdad, que en esta edición ha cambiado la metodología y hace imposible la comparación con años anteriores, está como tercera vertiente la violencia psicológica, que sufre un 20,9% de las mayores de 16 años, unas 4,4 millones.

En este capítulo se explica que «las mujeres que responden que es su pareja actual quien toma todas las decisiones económicas y financieras tienen cinco veces más riesgo de sufrir violencia de la pareja actual que quienes hablan y deciden en común», indica. «El 38,5% de las mujeres que asegura que es su pareja actual la que toma esas decisiones ha padecido violencia física, sexual o emocional de esta pareja. Esta prevalencia es muy superior a la que tiene el resto de mujeres», que representan un 7,3% de las que toman esas decisiones en común y el 11,3% cuando las toman ellas.

Casi una de cada tres mujeres está bajo el yugo del maltrato machista. «Cuando aunamos todas las formas de violencia en el ámbito de la pareja o expareja, la magnitud del problema se hace evidente. Un 30,3 % ha sufrido al menos un tipo de violencia por la pareja actual o pasada. Son 6,4 millones de mujeres», dijo Redondo, al presentar los resultados del estudio. «La violencia machista no surge de manera aislada.

Consecuencias devastadoras

La violencia sexual fuera del ámbito de la pareja afecta al 14,5% de las mujeres, de las que el 3% ha sido víctima de una violación y en el 10,4% de estos casos participó más de una persona en las agresiones, indica el informe. De las víctimas, un 7,4% sufrió este tipo de agresión sexual en la infancia. Según Martínez Perza, estas agresiones sexuales fuera de la pareja, «que este año incluye tocamientos de culo», afecta a 14,5%, unas 3 millones de personas, la mitad en la infancia.

Las consecuencias son devastadoras. «La probabilidad de haber tenido intentos de suicidio es casi 13 veces mayor entre las mujeres que han sido víctimas de una violación que entre las que nunca han sufrido violencia sexual fuera de la pareja», señala Martínez Perza. Además, el 53,8% ha tenido consecuencias psicológicas derivadas de los episodios de violencia. En casos de violación esa cifra se eleva hasta el 77%.

En este estudio participaron 11.800 mujeres, algunas vía formulario cumplimentado por internet, en un nuevo «método avanzado y novedoso», según Redondo. «No se puede hacer la comparativa con encuestas anteriores, pero sí tener una mayor panorámica de la violencia de género. Sin estos diagnósticos es imposible diseñar políticas públicas».

Según la ministra, 1,6 millones de mujeres en España tienen secuelas de salud física o mental a lo largo de su vida por esta causa patriarcal. «Es un problema de salud pública de primera magnitud. El machismo sigue siendo una realidad prevalente, estructural y transversal que condiciona la vida de las mujeres. Es crónica en nuestra sociedad y ahí la dificultad para erradicarla».

Acosos

Entre los principales temas abordados por el estudio está el acoso, tanto sexual como digital. En el primer tipo, un 36% de mujeres lo ha sufrido en algún momento de su vida. A diferencia de las agresiones sexuales, en que el culpable era un hombre del entorno (el 23,1% familiares y el 62,7% amigos o conocidos), en el acoso se trata de un desconocido en el 71,3% de los casos.

Cuando ese acoso sexual es facilitado por el uso de la tecnología «el 9,4% de las mujeres (2.005.630) manifiesta haber recibido mensajes sexualmente explícitos inapropiados de forma virtual que les han hecho sentirse ofendidas, humilladas o intimidadas; al 2,9% (621.006) alguien les ha obligado a ver material pornográfico contra su voluntad o les ha mostrado o enviado imágenes o fotos sexualmente explícitas; y al 2,1% (443.298) alguien les ha insistido, amenazado o coaccionado para que enviasen fotos o vídeos eróticos o sexuales de ellas en contra de su voluntad».

Por otra parte, el 0,8% (161.038 mujeres) ha sufrido que alguien haya compartido, difundido o subido a internet vídeos o fotos de ellas de contenido erótico o sexual, reales o manipuladas, sin su consentimiento. En cuanto a «acoso digital, con o sin connotaciones sexuales», un 12% de las mujeres lo ha sufrido, de las que más de un tercio tiene menos de 24 años.