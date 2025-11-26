La verdura que protege tu cerebro: «Es una de las mejores para reducir el riesgo de Alzheimer» Cada vez más investigaciones coinciden en que la alimentación puede jugar un papel decisivo en la salud cognitiva

L. G. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:37 Comenta Compartir

¿Y si la clave para mantener el cerebro joven estuviera en el plato? Cada vez más investigaciones coinciden en que la alimentación puede jugar un papel decisivo en la salud cognitiva, especialmente en la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.

Según explicó a Eating Well la investigadora y dietista Lisa Young, «la enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral progresivo que afecta la memoria y el pensamiento. Aunque la edad y la genética influyen, las decisiones sobre el estilo de vida —dieta, ejercicio, sueño o vida social— pueden marcar una gran diferencia».

La ciencia lo respalda: comer verduras, en especial las de hoja verde, parece ofrecer una protección real para las neuronas frente a la inflamación y el estrés oxidativo.

En Japón, un seguimiento a más de 1.000 adultos durante casi un cuarto de siglo arrojó resultados sorprendentes. Quienes consumían más verduras tenían un 27% menos riesgo de desarrollar demencia y 31% menos riesgo de padecer Alzheimer en comparación con quienes apenas las incluían en su dieta.

El brócoli, el «superhéroe» verde del cerebro

Entre todas las verduras, una sobresale como la más beneficiosa: el brócoli. Lisa Young lo resume así: «Es una de las mejores verduras para reducir el riesgo de Alzheimer, porque contiene antioxidantes y compuestos que protegen las neuronas».

El poder del brócoli proviene de dos sustancias clave: Luteína, un antioxidante presente en su pulpa y hojas.

Sulforafano, un compuesto con reconocidas propiedades neuroprotectoras.

A esto se suma su aporte en vitaminas esenciales para el buen funcionamiento del sistema nervioso, como el folato.

Cinco formas de comer vegetales de hoja verde Zumos: Se pueden combinar con fruta, hielo o yogur en una licuadora. Prueba por ejemplo con espinacas.

Salsas: Una forma atractiva de tomar vegetales es mezclarlos en salsas y otros aderezos, como en salsas marinaras o incluso boloñesas. Al pesto le viene bien por ejemplo la col rizada y también la espinaca.

Envolturas: Una buena hoja de lechuga col o acelga puede servir para envolver un relleno de pollo o atún, por ejemplo, en lugar de utilizar pan.

Sofritos: El brócoli, las acelgas o espinacas van bien en cualquier titpo de sofrito, cocinados a fuego alto con acelite de oliva virgen extra y ajo. Se puede acompañar de pimienta y otros aderezos.

Con huevo: Pica hojas de rúcula o espinaca y añádelas a una tortilla o revuelto. Una buena opción para desayunar o cenas ligeras.

Temas

Alzheimer

salud

Alimentación

Cerebro