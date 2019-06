El verano se adelanta en Donostia

Como si de un rodaje de una película se tratara, un Jaguar descapotable de 1938 con una carrocería dorada impoluta hizo entrada ayer en el Palacio de Miramar. Eran las doce del mediodía. En el interior del coche de lujo iban Juan Mari Mañero y Laura Chamorro, los presentadores del veterano programa 'Contigo en la playa'. Ambos saludaron a los 220 invitados que se congregaron en el Palacio de Miramar para una doble celebración: la inauguración del verano con la 37 edición de 'Contigo en la playa' y la conmemoración del 25 aniversario de Teledonosti.

Nada más bajarse del coche, los conductores del programa se acercaron a los asistentes. «Una foto del 25 aniversario de la televisión de Gipuzkoa no es cualquier cosa», señaló Mañero a los invitados. Pero antes presentaron al pastelero Javier Aramendia y su «tarta gigante»: seis pisos repletos de merengue, de 3 metros de altura por dos de diámetro, coronados por el logo de Teledonosti. «Ni se puede tocar ni comer», advirtió Mañero. «Por ahora», puntualizó Chamorro.

Laura y Juan Mari ya estaban inmersos en la primera emisión de 'Contigo en la playa', programa que se prolongará hasta el 15 de septiembre, de lunes a viernes, a partir de las 12.00 horas (en diferido a las 14.30 y 21.00). Y como se trataba de un cumpleaños, se cantó el 'Zorionak zuri' por partida doble. La primera no valió. «Estáis cantando muy bajito», señaló Mañero. La segunda intentona se dio por buena y es que «si no llega ser -dejó caer Mañero- porque entre el público estaban Ubago, Golden Appel Quartet y Sonakay...».

Política, deporte, música...

No solo el sol se unió a la fiesta sino que entre los invitados se pudo ver charlar animadamente al concejal del PP en el Ayuntamiento de Donostia, Borja Sémper, y a los socialistas Denis Itxaso y José Ignacio Asensio. También estuvieron los alcaldes de Zarautz y Zumarraga, Xabier Txurruka y Mikel Serrano, respectivamente; y otros políticos como Imanol Lasa, Eider Mendoza, Nekane Arzallus y Aitzole Araneta. Isabel Cortadi, directora de antena de Teledonosti; la directora del Museo Chillida-Leku, Mireia Massagué, y el director de comunicación, Mikel Chillida; la directora del Aquarium donostiarra, Esther Irigaray, y el responsable de marketing, Xabier Lasaga; el nadador Richard Oribe; de Get in, Anne Vadillo acompañada por Álex Ubago; el director de la Semana de Cine Fantástico y de Terror, Josemi Beltrán; la meteoróloga Margarita Martín, y un largo etcétera de rostros conocidos de la ciudad se acercó a Miramar.

Los cabezudos de la comparsa de Itzurun tampoco faltaron a la cita. Y además sonó la voz de la cantante Olana Liss. Ella y su guitarra a solas. Con una copa de champán en la mano, todos brindaron por la llegada del verano, el arranque de una nueva temporada de 'Contigo en la playa' y los 25 años de Teledonosti. Así, el tradicional brindis quedó registrado en la foto del verano que, debido a las bodas de plata de Teledonosti, ocupará esta vez un lugar especial en el álbum de 'Contigo en la playa'. Entre entrevistas e invitados, llegarán la fiesta del verano de Miramar, los premios Protagonistas... que tendrán un carácter más festivo si cabe.