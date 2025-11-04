A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio

Ni se puede visitar ni se puede financiar. Un chalé de la calle Macizo de Gredos, en Parque Alameda, ha salido a la venta por ... un precio de 107.000 euros. Una cantidad por debajo de lo que ofrece el mercado para la zona sur de la capital vallisoletana, si bien alertan de que actualmente se encuentra okupado. Hay moradores ilegales en el adosado.

Es ahí donde radica la rebaja de precio de una vivienda que incluye la obligatoriedad de pagar los más de 100.000 euros a tocateja y en los que se incluye el futuro desalojo. «No conozco la situación judicial de este activo. Por regla general se inicia la ejecución hipotecaria y la desokupación comenzaría tras la venta. Se hace a través de un proceso judicial», agregan desde la inmobiliaria madrileña La agencia del barrio, encargada de gestionar la futura compra.

Precisamente, son ellos los que confirman que han sido «varios» los interesados en ese inmueble, si bien aún no ha fructificado ningún acuerdo. «Este tipo de operaciones no son rápidas, requieren una gran posibilidad económica y, sobre todo, tiempo», continúan desde la inmobiliaria, que desconoce cuánto tiempo llevan los okupas en el interior.

Según el anuncio, el chalé, levantado en el año 2000, cuenta con una superficie construida de 125 metros cuadrados, divididas en dos plantas. Consta de diversos habitáculos como salón, cuatro dormitorios, cocina, vestíbulo, distribuidor, cuarto de baño, aseo, tendedero, terraza y plaza de garaje.

Por poner un ejemplo, chalés en zonas próximas a este superan los 300.000 euros.

Despliegue policial en Macizo de Gredos

Precisamente, hace aproximadamente diez días, la Policía Municipal se tuvo que desplegar en esta calle para rematar una intervención y detener a un menor de 14 años al que se le buscaba por asaltar a punta de navaja a tres personas a las que robó, además de intentar pagar con una de esas tarjetas en un estanco. Estuvo unas tres semanas en paradero desconocido, si bien un chivatazo llevó a los agentes hasta la calle Macizo de Gredos para proceder a su arresto.

La detención del adolescente se produjo, no sin antes encontrar los policías varias dificultades. Entre otros aspectos, porque el menor de edad se escondió inicialmente en un coche. Además, fueron varios familiares los que complicaron la intervención policial, mientras que el prófugo de la Policía llegó a proporcionar una identidad falsa para intentar confundir a los uniformados.

Los agentes no cayeron en la trampa y trasladaron al menor a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía. Allí se le puso nombre y apellidos y tras pasar a disposición de la Fiscalía de Menores, se le decretó su ingreso en el centro Zambrana. Asimismo, se le atribuye también el robo de un coche, si bien fue interceptado por la Guardia Civil en Viana.