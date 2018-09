Landaben, el mayor bazar del norte

Polígono industrial de Landaben. Pamplona. Navarra. Construido en 1964 dentro del Plan de Promoción Industrial de la Diputación Foral. En 1966 se instala en sus terrenos Authi, Automóviles de Turismo Hispano Ingleses que fabricaría modelos de Austin y Morris bajo licencia. En 1975, las instalaciones pasaron a ser de SEAT y desde 1993 del Grupo Volkswagen que emplea en el polígono a más de 5.000 personas. Auténtica «Motor city» de la cuenca de Pamplona, es realmente una ciudad dentro de otra. Están asentadas también en sus cientos, miles de metros cuadrados equipamientos Dana, TRW Automotive, Elektra, Delphi-Packard o Icer Brakes. Los servicios de logística de Saltoki, empresa navarra de distribución de materiales de construcción, Dicona, que comercializa tabiquería, tejados, cubiertas. Hay en Landaben chapistas, empresas que trabajan la madera, el asfalto, el hierro, los lubricantes y los respuestos. Hay un Laboratorio de Ensayos para el control de calidad. Un hotel restaurante. De tres estrellas. Un bar, el Yon. Con comedor. La cafetería del hotel abre con la amanecida pues, recuerden, esto es un polígono de trabajadores tempraneros del metal, el automóvil, la química y la electricidad. La barra del Yon está llena de bocadillos y servicios de café para cuando sale el sol. Porque 5.000 trabajadores del sector del automóvil acuden aquí a diario. En tres turnos.

Landaben. 1.200.000 m2 en los términos municipales de Pamplona y Orcoyen. El río Arga no está lejos. La capital, a cinco kilómetros.

Pero como bien saben los habitantes de lugares como los polígonos industriales guipuzcoanos de Osinalde, Lastaola, Egiburuberri o Ugaldetxo; los de la Urolako y la Irungo Industrialdea, los de Zumartea y Leoitz, los domingos esas «ciudades» de chapa, asfalto, talleres e informática, de entrada y salida de camiones, de carga y descarga continuada se transforman en pueblos fantasmas de naves vacías y aceras desiertas.

A no ser, a no ser, a no ser que en ese día llamado a santificar las fiestas y a alabar el Nombre del Señor se instale en esos 1.200.000 metros cuadrados de extensión el que se considera el mayor mercadillo de la zona Norte al que acude la gente con sus neveras portátiles para que no se le estropee ni la verdura de La Ribera ni la fruta de La Rioja.

En el bus 24

185 puestos. De todo. De bacalao y de miel. De churros y de vinos de San Martín de Unx. De encurtidos (¡y antxoas de Mendavia!) y de flores. De patatas y de naranjas traídas en el día desde Valencia misma. Por asentadores como Toni y Nora, viejos conocidos por los clientes habituales que llegan en la línea 24 del Transporte Urbano Comarcal, con parada en el 30 de la Avenida de Bayona, ni tan lejos de los cines Golem.

Muletas y «angulas»

En Landaben los domingos todos se conocen. Los de Sartaguda y los de Milagro. Los de Rincón del Soto y los de Aguilar del río Alhama. Manteros y ferreteros. Los chacineros que pregonan que el género de hoy no tiene desperdicio, supera al del domingo pasado y puede que ya no sea el mismo para el siguiente y el vinatero al que sus parroquianos requiebran de amistad diciéndole que a su puesto la gente llega en silla de ruedas o con muletas y sale dando brincos tras tomarse un vaso o dos de su tinto de la Merindad de Olite. Aquí, como siempre ha sucedido en bazares y zocos, el mejor pregonero, el vocinglero con más arte conquista a tres y a cuatro. Por eso aquí a la vaina cremosa se la llama «angula» y ese traje completo que se vende a 59 euros y tiene aspecto de haber asistido ya a unas cuantas bodas y a unos cuantos entierros, así que pasan las horas y no sobran los compradores, va convirtiéndose en una ganga supuestamente grande porque el charlatán que lo vende a uno le dice que vale realmente 80 euros, al otro 140 y al de más allá que a él le costó 210. Y que, además, regala el chaleco.

Derecho a revolver

Polígono Industrial: 1.200.000 metros cuadrados. Mercadillo: 185 puestos. Aquí se marea la perdiz y se adorna el género pero se engaña poco: te doy dos kilos de espárrago blanco a cuatro euros porque son de segunda, porque ya dice el refrán que los de junio, para el burro y ya cantan los alemanes que comerlos hay que comerlos en las siete semanas anteriores a San Juan.

Sujetadores a cinco euros. Braguitas a 3. Calzoncillos a 4. Flores no todas las que quisiéramos porque las tormentas han hecho destrozos. Un gitano grandón grita «¡dos por un euro. Con derecho a revolver!» ¿Dos de qué? De lo que sea, pinzas o libros viejos. Y es que estamos en Landaben.