Uno de cada diez vascos ha utilizado alguna vez una red social mientras conducía Un hombre con el móvil mientras conduce. / Jose Mari Lopez La cifra aumenta si hablamos de peatones, además su uso está relacionado con el aumento de atropellos en los últimos años SONIA AGIRRE Domingo, 18 agosto 2019, 20:50

Las redes sociales son un gran entretenimiento no sin peligros de todo tipo, incluso para la seguridad vial, y es que la gente ya no solo las utiliza cuando está en casa o con sus amigos, hay quien también lo hace mientras conduce. Y muchos. A pesar de las terribles consecuencias que eso puede acarrear hay un buen número conductores utilizan el teléfono móvil con el coche en marcha. En concreto, en el País Vasco un 10% de los conductores admite haber utilizado las redes sociales mientras conducía, y un 7% además reconoce hacerlo de forma habitual. Unas cifras, que aunque no muy altas no dejan de ser preocupantes. En España estos números se incrementan hasta un 18%, según datos extraídos del VI Informe de distracciones desarrollado por BP, Castrol y el RACE. Un estudio publicado como parte de la campaña 'Stop distracciones', que desde hace seis años intenta concienciar a los españoles del peligro de las distracciones al volante.

Sobre todo son las personas jóvenes, entre los 18 y 24 años quienes más tienen integrado el teléfono móvil mientras conducen. No obstante, hoy en día, personas más adultas también están muy familiarizados con las nuevas tecnologías y también las tienen muy incorporadas en su día día. Un 69% de los vascos admite haber visto a alguien hablar por teléfono al volante. Además, un 40% de los conductores reconoce haber hablado con el manos libres, un 27% haber escuchado música con su smartphone, un 26% haber manipulado un GPS, y un 16% haber mandado algun mensaje.

Los peatones

El estudio ha querido reflejar también el caso de los peatones. En este caso, un 75% de los vascos admite haber utilizado el teléfono móvil en situaciones de tráfico, una cifra muy alarmante teniendo en cuenta además el aumento de atropellos en los últimos tiempos. Además, un 62% de los transeúntes vascos lleva auriculares puestos en estas situaciones, quedando totalmente aislados de lo que pase en su entorno. Un 88% reconocen el riesgo de sus conductas con el teléfono móvil, sin embargo esto no es suficiente ya que lo que se debe de hacer es terminar con este tipo de actitudes.

De la necesidad de concienciación que surge de los resultados del informe, BP, Castrol y el RACE han presentado la campaña 'Apaga y Vámonos', orientada a que automovilistas y peatones conozcan los peligros reales del mal uso de las nuevas funcionalidades del teléfono móvil.